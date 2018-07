TASR

Dnes o 14:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Limit na OH mládeže 2018 v Buenos Aires splnili štyria atléti SR

V medailovej bilancii krajín skončila SR s jedným bronzom na 26. mieste.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 9. júla (TASR) – Úspešná slovenská výprava na II. ME v atletike do 18 rokov v Györi sa v pondelok vrátila domov. V medailovej bilancii krajín skončila s jedným bronzom na 26. mieste, v bodovaní krajín (1. - 8. miesto) mu patrila 25. priečka s 15 bodmi za jedno 3. miesto (Andrej Paulíny v behu na 1500 m), jedno 4. miesto (Ľubomír Kubiš 10 000 m chôdza) a jedno 5. miesto (štafeta chlapcov na 100 - 200 - 300 - 400 m).

"Výsledky o kúsok predstihli naše očakávania," povedal na tlačovej konferencii po návrate tréner reprezentácie SR 18 Milan Laurenčík. "Tretie miesto a bronzová medaila Andreja Paulínyho je super. Mali sme predstavu dostať na Olympijské hry mládeže 2018 v Buenos Aires (6. – 18. októbra) dvoch až štyroch pretekárov, podarilo sa splniť hornú hranicu. Umiestenie do 12. miesta sme predpokladali u štyroch až šiestich, skutočnosť je šesť umiestení, pričom sa našim pretekárom podarilo na vrcholnom podujatí prekonať aj tri slovenské rekordy. Na I. ME v Tbilisi štartovalo 13 slovenských pretekárov, teraz na ME v Györi splnilo limity 26 pretekárov, štartovali dvadsiati štyria. V kvantite aj kvalite sme mierne nad očakávaním. Pred šampionátom sa nám podarilo zorganizovať trojdňové sústredenie v areáli v x-bionic® sphere v Šamoríne. Táto generácia je silná, verím, že tento trend sa podarí udržať aj na ďalších podujatiach."

Bronzovú medailu v behu na 1500 m získal Paulíny z AK ZŤS Martin. "V priebehu pretekov som sa dopustil aj niektorých chýb. Nechal som sa 'zatvoriť' na posledných 250 m pred cieľom. Pretekári, ktorí začali finišovať skôr, ma obehli z pravej strany, na poslednej stovke som mal aj menšiu kolíziu. Pri takom priebehu som mal aj šťastie, v rozpätí pol sekundy sme skončili štyria pretekári. Bola to moja tretia najrýchlejšia tisícpäťstovka, som s tým spokojný. Najbližšie dni musím regenerovať, trochu som si natiahol úpon na nohe."

Paulínyho bronzová medaila je cennejšia o to viac, že doma v Martine nemá ideálne podmienky na tréning. "Žiaľ, k dispozícii na tréningy mám len 250 m dlhú tartanovú dráh. Musím často cestovať na sústredenia, kde sa behá na 400 m trati, pričom najbližšia taká tartanová dráha je v Kysuckom Novom Meste."