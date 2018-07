TASR

Dnes o 14:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Gebrüder Weiss v Senci otvára relaxačné zóny pre zamestnancov

Rakúska logistická a prepravná spoločnosť známa svojimi oranžovými farbami má pre svojich zamestnancov príjemné prekvapenie.

— Foto: Gebrüder Weiss

Bratislava 9. júla (OTS) - Ide o dve nové relaxačné zóny, v ktorých si zamestnanci môžu oddýchnuť, vzdelávať sa, či neformálne stráviť čas s kolegami. Takouto formou chce GW reagovať na nedostatok ľudských zdrojov na trhu práce, resp. na udržanie svojich zamestnancov. Tento zamestnávateľ patrí medzi najstabilnejších, o čom svedčí aj fakt, že niektorí jeho zamestnanci oslavujú spolu s firmou 25. výročie jej založenia na Slovensku.

Prvou je tzv. relaxačná osobná zóna v logistickom sklade, vytvorená z drevených paliet, ktorá bude slúžiť na osobnú prestávku, a zároveň bude aj menším školiacim strediskom. „Naše vzdelávanie je založené na princípe slobody výberu, v čom sa chce zamestnanec vzdelávať. V praxi to funguje tak, že ma oslovia ako HR manažérku, a ja im následne jednotlivé kurzy nadizajnujem, a následne ich vyškolíme v tomto priestore s príjemnou atmosférou,“ vysvetľuje Pavla Mackovčáková.

Druhou je drevený altánok na nádvorí využiteľný najmä v letných mesiacoch (nebude však fajčiarskym priestorom). V rámci tejto outdoorovej zóny chce GW zabezpečiť aj pristavovanie tzv. „food tracku“, s rôznymi druhmi jedál, ktoré im hradí zamestnávateľ. Gebrüder Weiss je firma, ktorá je po stáročia vo vlastníctve rodiny Weissovcov, preto bol tento nápad okamžite odsúhlasený. Vonkajší altánok teda môže slúžiť napríklad pre menšie oslavy v rámci oddelení, na posedenie s kolegami, míting s klientom, či zjedenie si obeda. Medzi doplnkové benefity patrí napríklad aj firemný zľavový portál, či firemné raňajky.

Na optimálne udržanie si zamestnancov GW spolupracuje aj so Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Ten sa usiluje o riešenie problémov nedostatku pracovných síl v slovenskej logistike. Keďže logistika potrebuje kvalifikovanú silu už dnes, zapojilo sa GW v rámci duálneho vzdelávania v partnerstve so Žilinskou univerzitou do systému odborného vzdelávania formou modulových kurzov v rozsahu 8 až 10 hodín, o ktoré je veľký záujem.