FANTÁZIA: Cibulková postúpila vo Wimbledone už do štvrťfinále

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková v zápase osemfinále dvojhry žien s Su-Wei Hsiehovou z Taiwanu na grandslamovom turnaji v londýnskom Wimbledone 9. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 7. júla (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa tretíkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále si na tráve All England Clubu poradila s Taiwančankou Su-Wei Hsieh 6:4, 6:1. V dueli o postup do semifinále nastúpi v utorok proti dvanástej nasadenej minuloročnej šampiónke Roland Garros Lotyške Jelene Ostapenkovej, s ktorou má priaznivú bilanciu 2:0.

Na trávnatom povrchu v Eastbourne ju predvlani zdolala hladko 6:3, 6:3. Cibulková bola vo Wimbledone medzi elitnou osmičkou aj v rokoch 2016 a 2011. Teraz má už istú prémiu 281.000 libier pred zdanením a 430 bodov do svetového rebríčka WTA. Po skončení tretieho podujatia veľkej štvorky bude staronovou slovenskou jednotkou, keď predstihne Magdaléna Rybáriková, ktorá v pozícii obhajkyne vlaňajšieho semifinále vypadla hneď v 1. kole s Rumunkou Soranou Cirsteovou.

V úvodných ôsmich gemoch zápasu medzi Cibulkovou a Su-Wei Hsieh si ani jedna hráčka nedokázala podržať podanie- Premožiteľka najvyššie nasadenej svetovej jednotky Rumunky Simony Halepovej mala štyrikrát brejk k dobru, Slovenka však vždy kontrovala rebrejkom a v koncovke setu slávila úspech. Cibulkovú nevyviedla z miery ani kontroverzná situácia v desiatom geme, keď empajrová rozhodkyňa zahlásila za stavu 0:30 fiftín v prospech Cibulkovej, no po protestoch Su-Wei Hsieh a príchode supervisorky verdikt zmenila a výmenu nechala opakovať. V druhom dejstve zverenka trénera Mateja Liptáka vďaka výborným returnom i agresívnej celodvorcovej hre rýchlo odskočila súperke na 3:0 a zápas dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Su-Wei Hsieh na 3:0.