Dubovcová a Štrbová s novým maximom, v rebríčku FIVB sú už 31.

Plážovým volejbalistkám SR patrila v máji 60. pozícia, vpred ich posunul zisk bronzových medailí na turnaji kategórie Three stars v tureckom Mersine (2. - 6. mája) v rámci tohtoročnej World Tour.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. — Foto: Teraz.sk/SVF

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa so ziskom 2020 bodov posunuli na 31. miesto vo svetovom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) k 9. júlu 2018. Ide o nové spoločné maximum tejto dvojice, v úvode júna boli na 32. priečke. Informoval o tom portál svf.sk.

Dubovcovej a Štrbovej začiatkom mája patrila 60. pozícia, výrazne vpred ich posunul zisk bronzových medailí na turnaji kategórie Three stars v tureckom Mersine (2. - 6. mája) v rámci tohtoročnej World Tour. Minulý týždeň sa Slovenky predstavili v portugalskom Espinhu, zo základnej skupiny tesne nepostúpili do play-off a obsadili 25. miesto. Do tohto renkingu sa ráta osem najhodnotnejších výsledkov dvojice počas uplynulých 365 dní.

Tento týždeň budú slovenské reprezentantky bojovať na turnaji World Tour vo švajčiarskom Gstaade (10. - 15. júla). Podujatie patrí do najvyššej kategórie Five stars, Dubovcová a Štrbová začnú v kvalifikácii. Následne sa predstavia na majstrovstvách Európy v Holandsku (17. - 21. júla).