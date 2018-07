Dobré noviny

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Občania na východe si stavajú lesnú saunu. Bude pre všetkých a zadarmo

Krásny výhľad, pokoj a oddych. Toto všetko vám zaručí lesná sauna v Spišskom Hrhove.

— Foto: Archív Čierne diery

SPIŠSKÝ HRHOV 9. júla - Keď má niekto cestu okolo majestátneho Spišského hradu, len málokto sa pri ňom nepristaví. Pravda je, že len ťažko sa takáto pýcha obchádza bez povšimnutia. Turisti a návštevníci tohto miesta však veľmi často obchádzajú neďalekú obec Spišský Hrhov, ktorá ukrýva cenné pamiatky. Okrem toho je známa tým, že si v nej ľudia plnia svoje tajné sny. Slovenská obec sa objavila aj na titulke známeho New York Times a to za príkladnú spoluprácu. Aby sa Spišský Hrhov dostal do povedomia, nadšenci pre pamiatky Čierne diery, architektky Woven a aktivistka Lívia Gažová sa rozhodli pomôcť pri výstavbe prírodnej sauny na okraji lesa a to bez nároku na honorár.

Foto: Archív Čierne diery

Lesná sauna sa bude nachádzať iba pár minút chôdze od obce Spišský Hrhov, bude slúžiť zadarmo pre všetkých, ktorí prejavia záujem a zarezervujú si ju. Výstavbu zaujímavého lákadla bude mať na starosť obecná firma a mala by vyrásť už na konci leta. Prevádzkovať si ju budú rovnako sami Hrhovčania.

„Objekt v Spišskom Hrhove bude vytvorený z dreveného jadra a polopriesvitného obalu. Centrálna saunovacia časť bude priestorom na utlmenie zmyslov - vnútri bude len človek, piecka a drevo. Žiadna elektrina ani civilizácia. Obal z kombinácie dreva a polykarbonátu poslúži ako prechodná zóna, šatňa a sklad dreva,“ prezradili nadšenci z Čiernych dier.

Foto: Archív Čierne diery

Romantika ako ušitá na mieru. Veď, čo môže byť krajšie, ako byť s partnerom na úpätí lesa, pod hviezdami, pri lesnom potoku a s výhľadom na Spišský hrad? No len veľmi ťažko niečo prekoná takúto pohodu a oddych. Aby sa dokázal projekt zrealizovať do úspešného konca, založila sa zbierka, ktorá poslúži na stavebný materiál a úpravy.