Dominika Dobrocká

Bojujú proti plytvaniu aj chudobe: V týchto obchodoch zaplatíte len toľko, koľko môžete

Denne putuje obrovské množstvo potravín na skládku. "Nepoužiteľné" jedlo si môžu ľudia kúpiť a zaplatiť iba toľko, koľko v ich peňaženke majú.

— Foto: Repro foto abc.net.au

TORONTO 9. júla - Kam putuje obrovské množstvo nepredaného tovaru z obchodov? Zamyslel sa niekto z vás nad touto otázkou? Tony použiteľného jedla, žiaľ, denne končia na skládkach, aj keď by sa dali bez problémov využiť. Legislatíva je však tvrdá a všetok tovar, či už poškodený alebo po dátume spotreby, zakazuje vystavovať a ponúkať. Muž menom Jagger Gordon z Toronta bol týmto prístupom nepríjemné prekvapený. Veď dobré a použiteľné jedlo by mohlo slúžiť ľuďom, ktorí nemali také veľké šťastie a musia otáčať každú korunu. Začal v roku 2014 založením neziskovej organizácie, ktorá varila z potravín, ktoré darovali obchodné reťazce. Minulý rok sa rozhodol pre ďalší krok. Založil obchod s názvom „Feed It Forward (Posuň to ďalej)“.

Predajňa je založená za účelom boja proti plytvaniu jedlom a následnej pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú. Tovar v tomto obchode pochádza z rôznych supermarketov. Platí tu pravidlo – zaplať toľko, koľko si môžeš dovoliť – no a v prípade, že ľudia nemajú peniaze žiadne, môžu si tovar vziať zadarmo. Aby všetko fungovalo a ľudia tento spôsob „nakupovania“ nezneužívali, existuje tu obmedzenie. Na jednu rodinu totiž pripadá denne jedno jedlo.

Nielen pre chudobných

Predajňu „Feed It Forward“ v kanadskom Toronte navštevujú aj ľudia, ktorí nemajú problém s financiami. Ich nákupy dokážu vykryť nákupy ľudí, ktorí majú málo financií. Všetci návštevníci sú vedení k tomu, aby si do košíkov nakladali iba to, čo naozaj spotrebujú. Gordonova prevádzka oslávila v máji rok, no on sa nevzdáva a nekončí. Založil petíciu a zbiera podpisy, ktoré by mali kanadskú vládu prinútiť zmierniť zákony týkajúce sa vyhadzovania potravín.

Austrália bojuje tiež

Rovnaký problém riešia aj v Austrálii, kde sa ročne vyhodia potraviny vo výške niekoľko miliárd dolárov ročne. V meste Thornbury funguje rovnaký obchod, ako v Toronte. „The Inconvenience Store“ taktiež ponúka potraviny, ktoré by za iných okolností skončili na skládke. Obchod patrí pod neziskovú organizáciu, ktorá „nepredajné“ potraviny využíva aj vo svojich reštauráciách. Vo všetkých prevádzkach tu ľudia platia toľko, koľko si môžu dovoliť. „Chceli sme poskytnúť ľuďom prísun ovocia a zeleniny. Keď sú ľudia vo finančnej kríze a prežívajú ťažké obdobie, je to pravdepodobne prvá vec, ktorú vynechávajú z jedálnička,“ vyjadrila sa jedna z koordinátoriek. Jedlo pritom nemusí vyzerať veľmi vábne, avšak je dobré a vhodné na konzumáciu.