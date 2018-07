TASR

Dnes o 07:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní WNBA: Washington prehral so Seattlom

Toliverová zaznamenala v nočnom zápase zámorskej basketbalovej WNBA 18 bodov.

Na snímke vľavo Kristi Toliverová. — Foto: TASR - Michal Svítok

New York 9. júla (TASR) - Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová zaznamenala v nočnom zápase zámorskej basketbalovej WNBA 18 bodov, šesť asistencií a päť doskokov, ale ani to nestačilo jej Washingtonu Mystics, ktorý prehral na palubovke Seattle Storm 91:97.