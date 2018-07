TASR

MS2018: Ruskí futbalisti sa v Moskve poďakovali fanúšikom

Zborná sa nečakane prebojovala až do štvrťfinále a na dosah mala aj účasť medzi najlepšou štvoricou.

Ruská fanúšička. — Foto: TASR/AP

Moskva 8. júla (TASR) - Ruskí futbaloví reprezentanti sa v nedeľu predstavili pred tisíckami fanúšikov v Moskve a poďakovali sa im za podporu počas úspešného vystúpenia na domácich majstrovstvách sveta.

"Zborná" sa nečakane prebojovala až do štvrťfinále a na dosah mala aj účasť medzi najlepšou štvoricou. V sobotňajšom zápase s Chorvátskom remizovala po predĺžení 2:2 a vypadla až po jedenástkovom rozstrele (3:4).

"Sme radi, že vás tu môžeme privítať. Chceli sme ísť ďalej, no nepodarilo sa nám to. O štyri roky v Katare budeme ešte lepší, ale bez vás to bude ťažké. Takže tam všetci príďte," prihovoril sa davu fanúšikov tréner Stanislav Čerčesov.

Fanúšikovia mu odpovedali rozprestretím veľkého transparentu vo farbách vlajky s nápisom: "My hráme za vás!". Potom sa im poďakovali za priazeň aj hráči. Informovala agentúra DPA.