TASR

Prvý triumf basketbalistiek na ME do 20 rokov: Zdolali Švédky

Účinkovanie v B-skupine zakončia Slovenky v pondelok 9. júla o 20.15 h zápasom proti Francúzsku.

Na snímke uprostred tréner slovenskej reprezentácie v basketbale žien do 20 rokov Juraj Suja, vľavo kapitánka tímu Júlia Lelkes a vpravo Nikola Kováčiková. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Šopron 8. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien do 20 rokov zaznamenala prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie, keď v nedeľu uspela proti rovesníčkam zo Švédska 70:65. Účinkovanie v B-skupine zakončia Slovenky v pondelok 9. júla o 20.15 h zápasom proti Francúzsku.

Sumár: Slovensko – Švédsko 70:65 (15:21, 17:12, 20:21, 18:11) Slovensko: Kováčiková 21, Svetlíková 19, Belušová 7, Drobná 2, Gajdošová 0 (Balážová 9, Kozáková 5, Lelkes 2, Havranová a Tarkovičová 0) Švédsko: Lundquistová 14, Haegerstrandová 12, Jengová 10, Uhrströmová 6, Bittarová 1 (Fredriksonová 6, Dahlová a Hahneová po 4, Gybergová a Sörensenová po 3, Hjernová 2, Ekerstedtová 0) TH: 14/9 – 14/9, Fauly: 15 – 19, Trojky: 7 - 8, Rozhodovali: Jevtovič (Srb.), Pradová (Arg.), Kaludjerovič (Č. Hora)

Prvá štvrtina by sa dala charakterizovať ako bodový súboj Svetlíkovej s Haegerstrandovou. Pivotka slovenského výberu zaznamenala hneď v úvode šesť bodov za sebou, čo rezultovalo do vedenia po väčšinu prvej periódy. Potom však dala o sebe vedieť hráčka Švédska, desiatimi bodmi sa postarala o obrat. Slovenky totiž opäť upustili od svojho herného plánu, súperky pustili k útočným doskokom a prvú časť preto prehrali 15:21. V druhej perióde to bolo viac o bojovnosti, ako o basketbalovej kráse. Takýto vývoj však vyhovoval zverenkyniam trénera Juraja Suju, opätovne zvýšená aktivita totiž priniesla znižovanie manka. Do šatní sa napokon šlo za stavu 32:33 zo slovenského pohľadu.

Po prestávke boli sily vyrovnané, ako dobrý ťah sa ukázalo nasadenie Balážovej, ktorá bola pre svoj tím produktívna. Slovenky boli na niekoľko okamihov aj vo vedení, no Švédky premieňali strely, keď to bolo najviac potrebné. Aj preto išli do záverečnej štvrtiny za stavu 54:52 v ich prospech. Švédsko ponúklo Slovensku šancu na triumf a tím sa jej chopil. Výborná defenzíva, premieňanie striel v útoku rezultovali do získania šesťbodového náskoku. Ten sa snažili ich súperky v koncovke znížiť, ale víťazstvo si už Slovenky nenechali ujsť.