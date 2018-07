TASR

Dnes o 16:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní SKVELÁ SPRÁVA: Chlapcov v Thajsku vyvádzajú zo zatopenej jaskyne

Správu aktualizujeme.

Na snímke členovia záchranného tímu kráčajú do jaskyne 7. júla 2018 v provincii Čiang Rai. Thajský guvernér potvrdil 8. júla začiatok akcie na záchranu 12 školákov a ich trénera, ktorí boli dva týždne uväznení hlboko v útrobách jaskyne. — Foto: TASR/AP

Mae Sai 8. júla (TASR) - Už šesť chlapcov, uviaznutých viac ako dva týždne v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai, sa podarilo v nedeľu jaskynným potápačom vyviesť von do bezpečia. S odvolaním sa na informácie od miestnych predstaviteľov to oznámila spravodajská stanica Sky News.

Dvoch chlapcov, ktorých v nedeľu potápači ako prvých dostali von, medzičasom letecky previezli do nemocnice 60 kilometrov južne od jaskyne. Podľa informácií agentúry DPA je jedným z nich 13-ročný Mongkol Boonpiem.

Všetky zachránené deti prevážajú najskôr sanitkami do provizórnej nemocnice zriedenej v blízkosti jaskyne.

Na televíznych záberoch z okolia jaskyne, kde je o päť hodín viac a medzičasom sa zotmelo, vidieť ako sanitky obchádzajúce od jaskyne.

Austrálsky lekár, ktorí sa nachádza vo vnútri jaskyne spoločne s chlapcami rozhodol, že ako prvé pôjdu von najslabšie deti. Pretože momentálne je situácia v jaskyni najbezpečnejšia, cituje britská stanica BBC novinára Floriana Witulského.

Začiatok akcie na záchranu 12 mladých futbalistov a ich trénera, ktorí boli dva týždne uväznení hlboko v útrobách jaskyne, oznámil v nedeľu guvernér provincie Čiang Rai, ktorý vedie záchrannú operáciu.

Novinárom povedal, že dnes je "Deň D" a že záchrany sa zúčastňuje 13 zahraničných a päť thajských potápačov.