TASR

Dnes o 16:31 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na Pohode sa predstavila aj Jana Kirschner s projektom Komorne

Stovky fanúšikov dali Jane prednosť pred americkou speváčkou LP, ktorá v rovnakom čase koncertovala na hlavnom pódiu.

Jana Kirschner, archívna snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Trenčín 8. júla (TASR) - Zaplnená Mazagrande aréna na trenčianskom letisku privítala v sobotu večer (7.7.) úspešnú slovenskú speváčku a autorku Janu Kirschner. Stovky fanúšikov dali Jane prednosť pred americkou speváčkou LP, ktorá v rovnakom čase koncertovala na hlavnom pódiu.

Po dvoch rokoch sa štvornásobná slovenská zlatá slávica vrátila na Pohodu s projektom Komorne. Sprevádzalo ju Spectrum Quartett pod vedením Jána Kružliaka. Set list zostavila speváčka z piesní na albume Krajina rovina a projektu Moruša.

Začala dvomi piesňami Duch mesta a Na krídlach divých včiel z albumu Moruša: Čierna (vyšiel v októbri 2014), ďalšími boli Máj krásny máj, superhit Na čiernom koni, Miluješ nemiluješ a Krajina rovina z rovnomenného albumu, Divná, Sama, obe z albumu Moruša: Biela (vyšiel v novembri 2013), Ty a ja z albumu Krajina rovina. Aj keď to na festivaloch nebýva, Jana sa vrátila na pódium s prídavkom Modrá z úspešného albumu V cudzom meste, ktorý vyšiel v roku 2000. Hit na záver, ktorý poznal každý, tak ani nie je potrebné dodávať, že sa všetci hlasivkami pridali.

„Začiatok bol ťažký, to je kvartet, je tu obmedzený čas na prípravu a nikdy neviete, ako ľudia zareagujú. Ale musím povedať, že dnes som mala veľmi silné momenty a stálo to zato. Tí ľudia boli moji a ja som bola ich. Som šťastná, že im môžeme dávať túto hudbu. Ešte si vážim jednu vec, nie som žiaden snob, ani žiadna panička, som taký istý človek ako ľudia pod pódiom a vždy to tak budem cítiť. Preto som veľmi vďačná, že dnes tam tí ľudia stáli a cítila som, že sú naozaj moja rodina. Dúfam, že ňou zostanú,“ uviedla po vystúpení pre TASR speváčka a dodala: „Práve dnes som hovorila, že to veľmi rýchlo uletelo. Človeku to tak prebehne pred očami, ani nevie ako, že všetko rýchlo odletí a zrazu mám dve deti. Cítim veľkú potrebu a veľkú zodpovednosť urobiť ďalší album, myslím si, že už to príde, od septembra by som sa tomu chcela venovať. Dúfam, že urobíme niečo úplne nenormálne. Že prinesieme niečo, čo posunie latku slovenskej muziky. To je dôležité pre mňa.“

K obratu v tvorbe sa Jana Kirschner priklonila s vydaním albumu Krajina rovina v máji 2010. „Keď sme nahrávali Krajinu, nahrávanie bolo nádherné, ale post produkcia bola veľký zvrat v mojom živote. Ako som odcestovala do Británie a začínala tam žiť, tak som začala vidieť veci akoby z inej perspektívy, bol to aj zlom v mojom osobnom živote. Stretla som Eda, ktorý ma dostal na kolená, muž, keď som mala prvýkrát pocit, že mi obrátil život naruby. Dal mi odvahu urobiť veci, na ktoré som predtým odvahu nemala, všetkých nás manipuloval. Nahrali sme album, pri ktorom sa všetci chytali za hlavu, že čo je toto? A ešte dodnes dostávam správy a mejly od ľudí, ktorí hovoria, že ich ten album navždy ovplyvnil. Potom prišla Moruša a bola zvláštna v tom, že som prvýkrát počas existencie mojich hudobných rokov vytiahla všetky svoje úspory a povedala si, že to zaplatíme z mojich vlastných peňazí. Takže to bol veľký krok. Nebola to zábava, pretože keď do štúdia prišlo pätnásť muzikantov z Británie a Slovenska, všetci sa tam zmiešali a iba účet na bare bol 22.000 českých korún. Povedala som si, že to musím začať manažovať, lebo to celé veľmi rýchlo skrachuje. V ten večer sme nahrali pesničky Divná a Sama. A Sama je dodnes pre mňa absolútnym hajlajtom mojej kariéry, takže za 22.000 českých to stálo. Bol to krutý rok, prvýkrát som sa dala nato, že som manažovala, stále som bola na telefóne a niečo riešila, myslím, že obaja sme dobre nespali. A potom prišla Shina (majiteľka vydavateľstva Slnko Records), ktorá mávla čarovným prútikom a doniesla do všetkého pokoj. Povedala mi, že už je dobre, teraz to mám v rukách ja. A predali sme 15.000 albumov v období, kedy sa už ľudia o fyzické kópie až tak nezaujímajú. Pre nás totálna satisfakcia,“ popísala speváčka pre TASR tvorivé obdobie posledných rokov.