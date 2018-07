Viva Musica! festival odštartujú Janoska Ensemble

TASR

Festival odštartujú 12. júla v Starej tržnici novým projektom From Bratislava to Hollywood.

Bratislava 7. júla (TASR) - Viva Musica! festival je už 14. rok súčasťou leta v Bratislave. Podujatie tento rok otvorí Janoska Ensemble, súbor zo Slovenska, ktorý koncertuje prevažne v zahraničí a svet ohromil originálnou fúziou klasickej hudby, jazzu a improvizácie. Festival odštartujú 12. júla v Starej tržnici novým projektom From Bratislava to Hollywood. "Ich hviezda stále stúpa, pretože neustále majú nové a ambicióznejšie projekty," komentoval otvárací koncert riaditeľ festivalu Matej Drlička.

"Zaznejú hlavne svetovo známe filmové hity. S hollywoodskymi komponistami sme v kontakte, sme členmi výnimočného projektu Hollywood in Vienna," povedal pre TASR klavirista František Jánoška, ktorého súbor vystúpil na pódiu legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, v Seoul Arts Center v kórejskom Soule i v Čajkovského koncertnej sieni v Moskve.

Súčasťou viedenského projektu, v ktorom stretávajú aj hollywoodskych hudobných skladateľov a aranžérov, sú Janoska Ensemble už deviaty rok. Mali tú česť zoznámiť sa aj s americkým skladateľom argentínskeho pôvodu Lalom Schilfrinom, autorom hudby k desiatkam hollywoodskych filmov a televíznych seriálov. Hudobne ozvláštnil tituly ako Bullittov prípad, Mission: Impossible, Frajer Luke, Brubaker či Cooganov trik.

"Od Lala Schilfrina odohráme Mission: Impossible. Budú to väčšinou všetko skladby, ktoré sú nám veľmi blízke, a filmy, ktoré poznáme osobne," prezradil klavirista s tým, že do programu je zaradená aj hudba z kultového filmu E. T. Mimozemšťan z dielne Johna Williamsa. "V našej úprave má úplne inú atmosféru. Odohráme aj Sabrinu, nie je až taká známa ako iné Williamsove skladby, ale my ju milujeme. Krásna melódia úplne vystihuje ten film, veľmi sa nám páči," dodal Jánoška na margo vystúpenia, v ktorom nebude chýbať vášeň a temperament, vďaka ktorým si Jánoškovci zo Slovenska získali fanúšikov po celom svete.

Hudobné zoskupenie Janoska Ensemble založili v roku 2013 bratia Ondrej, Roman a František Jánoškovci spoločne so svojím švagrom Juliusom Darvasom. Ich hudba vychádza z klasickej hudby, ktorú nezameniteľným spôsobom - a'la Janoska style - kombinujú s ďalšími hudobnými žánrami ako jazz, pop, filmová hudba či world music. Debutové CD vydali pod hlavičkou nemeckého vydavateľstva Deutsche Grammaphon, za ktoré získali zlatú platňu. S orchestrom Wiener Symphoniker nedávno uviedli vo viedenskom Musikvereine vo svetovej premiére prvú časť z Janoska Symphony s názvom Bratislava. Súbor spolupracoval s mnohými renomovanými umelcami, a to nielen z oblasti klasickej hudby. Medzi nimi sú napríklad Anna Netrebko, Bobby McFerrin, Al Jarreau či Bireli Lagrene.