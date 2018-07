TASR

Dnes o 10:01 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Froome mieri medzi velikánov, Sagan chce na TdF opäť zelený dres

Na celkový triumf si brúsi zuby viacero jazdcov, hlavný favorit je opäť obhajca trofeje Chris Froome z Veľkej Británie. Mieri už na svoj piaty triumf v kariére, čím by sa zaradil medzi legendy.

Na archívnej snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan a Brit Christopher Froome. — Foto: TASR/AP

Noirmoutier-en-l'Île 7. júla (TASR) - Už dnes sobotu 7. júla odštartuje v Noirmoutier-en-l'Île na pobreží Atlantiku 105. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Tá sľubuje od začiatku veľmi napínavé súboje. V úvode budú hrať prím špurtéri a klasikári, vrchári a súboje o slávny "maillot jaune" dostanú priestor neskôr. Na celkový triumf si brúsi zuby viacero jazdcov, hlavný favorit je opäť obhajca trofeje Chris Froome z Veľkej Británie. Mieri už na svoj piaty triumf v kariére, čím by sa zaradil medzi legendy.

Jeho účasť na Tour však poznačila dopingová kauza a hlavne jej bizarné riešenie zo strany Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Napriek tomu bude obhajovať žlté tričko, no proti nemu stojí rad silných konkurentov, z hlavných Holanďan Tom Dumoulin, Kolumbijčan Nairo Quintana, Talian Vincenzo Nibali, či Richie Porte z Austrálie. Na štarte má opäť zastúpenie aj Slovensko v osobe Petra Sagana. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe má organizátorom čo vracať, keďže ho vlani neprávom vyradili a chce opäť získať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, ktorej dominoval päť rokov v rade.

Sagan mal vlani šancu na zisk šiesteho zeleného dresu za sebou a vyrovnanie rekordu Nemca Erika Zabela, no organizátori ho po 4. etape vylúčili. Vinili ho z toho, že spôsobil pád Marka Cavendisha, no nakoniec sa obe strany zhodli, že išlo o nešťastnú nehodu. Šancu vyrovnať Zabelov rekord, aj keď už nie v sérii, tak má opäť tento rok. S takým cieľom aj odišiel do Francúzska, navyše by rád pridal ďalší k ôsmim etapovým triumfom na TdF, no zároveň odkázal: "Nepotrebujem si niečo dokazovať, ale budem sa pokúšať čo najviac, aby som získal ďalší zelený dres. Nebude to však jednoduché. Na Tour je každý rok viac a viac konkurencie a každý rok je úplne iný."

Trojnásobný majster sveta zvolil pred TdF už klasickú prípravu. Absolvoval "etapáky" Okolo Kalifornie a Švajčiarska a v generálke jasne triumfoval na spoločných MSR a MČR v Plzni. Mierne sa zmenil len jej záver, keďže štart Tour sa posunul o týždeň neskôr, stihol navyše vysokohorské sústredenie vo Francúzku. "Myslím si, že mám celkom dobrú formu. Cítim sa fajn, urobil som všetko pre to a uvidíme, ako to pôjde," povedal. Tentokrát mu nebude robiť spoločnosť jeho brat Juraj, ktorý sa do záverečnej nominácie nedostal. Bora poslala na francúzske cesty okrem kapitána aj troch Poliakov, dvojnásobného šampióna vrchárskej súťaže Rafala Majku, ktorý bude líder v kopcoch, Pawla Poljanského a Macieja Bodnara, Rakúšanov Gregora Mühlbergera a Lukasa Pöstlbergera, Taliana Daniela Ossa a Nemeca Marcusa Burghardta.

Saganovi budú robiť najväčšiu konkurenciu v boji o zelený dres pravdepodobne Kolumbijčan Fernando Gaviria z Quick-Stepu, či Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, v boji o etapové triumfy aj domáci Arnaud Démare z FDJ, Holanďan Dylan Groenewegen z LottoNL-Jumbo a tradičné nemecké duo André Greipel z Lotta Soudal a Marcel Kittel z Kaťuše. Návrat formy ohlasuje Brit Mark Cavendish. Tridsaťnásobný etapový víťaz by chcel pridať ďalšie štyri vavríny a vyrovnať tak rekord bájneho Belgičana Edyho Merckxa

Froome ide na Tour s cieľom zopakovať triumfy z rokov 2013, 2015, 2016 a 2017. Navyše, ako víťaz troch Grand Tour v sérii (TdF'17, Vuelta'17, Giro'18), no aj s tieňom dopingového hriechu. Jeho kauza odštartovala po tom, čo sa prevalilo, že v záverečnom týždni vlaňajšej Vuelty mal vo vzorke dvojnásobne zvýšenú koncentráciu salbutamolu. Ten sa používa na liečbu astmy. Kauza sa vliekla niekoľko mesiacov a UCI ani Svetová antidopingová agentúra (WADA) nevedeli zaujať jasné stanovisko. Froome tak pretekal ďalej a ovládol aj Giro. Tesne pred štartom Tour sa situácia vyhrotila, keď mu organizátori zo spoločnosti ASO chceli zakázať štart, no následne prišlo vyhlásenie UCI, ktorá štvornásobného šampióna spod obvinení definitívne oslobodila. Najmä pre podivný spôsob riešenia kauzy však tieň podozrenia stále zostáva, najmä u fanúšikov.

Froome ich aj preto vyzval na férovosť a ohľaduplnosť, no mimo trate ho budú pre istotu strážiť aj bodyguardi. "Nikdy som nepochyboval, že túto kauzu zamietnu z jednoduchého dôvodu - vedel som, že som nikdy nič zlé neurobil. Poznám históriu nášho športu - tú dobrú aj zlú. S veľkou vážnosťou som si uvedomoval svoju pozíciu a snažil sa vždy všetko robiť správne. Myslím to vážne, keď hovorím, že moje triumfy vydržia skúšku času," vyhlásil. Ak by sa mu podaril piaty triumf, zaradil by sa na čelo historických tabuliek po boku velikánov Jacquesa Anqeutila (Fr.), Eddyho Merckxa (Belg.), Bernarda Hinaulta (Fr.) a Miguela Induraina (Šp.).

Jeden z Britových najväčších konkurentov a možno práve ten najsilnejší Dumoulin ho nekritizuje, no pozastavil sa nad spôsobom riešenia celého prípadu. "Neviním Froomea, veď ho oslobodili. Ale to, ako chaoticky sa s touto kauzou zaobchádzalo, nie je práve najlepšie pre cyklistiku. Práve z takýchto dôvodov od nás utekajú diváci," povedal jazdec Sunwebu, ktorý na Gire skončil druhý so 46-sekundovým mankom na Froomea. Neodpustil si ani menší žart, že sa od svojho súpera bude tentokrát držať čo najďalej. Pripomenul tak útok fanúšika z roku 2015, ktorý oblial Froomea močom.

Dopingová kauza i náročne Giro môžu odobrať obhajcovi veľa síl a tak sa môže rozšíriť aj pole favoritov. Okrem Dumoulina je vo výbornej fazóne Austrálčan Porte, ktorý prišiel do Francúzska ako celkový víťaz náročných pretekov Okolo Švajčiarska. Tridsaťtriročný bývalý Froomov spolujazdec si chce napraviť chuť po vlaňajšej Tour, keď nedokončil 9. etapu. Rovnako starý Nibali vlaňajšiu Tour vynechal, no skončil druhý na Vuelte a tretí na Gire, v prebiehajúcom ročníku sa najvýraznejšie predviedol na monumente Miláno - San Remo, ktorý vyhral. Nairo Quintana patrí už tradične k veľkým favoritom na celkový triumf a inak tomu nebude ani tento rok, navyše sa v Movistare môže oprieť o nesmierne skúseného Alejandra Valverdeho a tiež o Mikela Landu. Domáce farby bude hájiť Romain Bardet z FDJ, tretí muž vlaňajšieho poradia a druhý z roku predtým. Domáci fanúšikovia by chceli vidieť viac aj od Warrena Barguila. Krajina "galského kohúta" čaká na svojho víťaza už od roku 1985, keď sa to naposledy podarilo Hinaultovi.

Medzi ďalších ašpirantov na popredné priečky v celkovom poradí sa radia vicešampión z uplynulého roka, Kolumbijčan Rigoberto Uran (Drapac p/b Cannondale), Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott), Ír Daniel Martin (Quick-Step), Talian Fabio Aru (Astana), či napríklad Holanďan Bauke Mollema z Trek - Segafredo.

Na pelotón čaká dokopy 3351 kilometrov, dve časovky, najprv tímová a v predposlednej etape individuálna, šesť horských etáp s tromi vrchárskymi dojazdmi, mačacie hlavy známe z Paríž - Roubaix i čisto šprintérske súboje na rovinatých cestách, kde však môže šarapatiť vietor. Tohtoročná Tour odštartuje v sobotu 7. júla v mestečku Noirmoutier-en-l'Île na pobreží Atlantiku a po troch týždňoch 29. júla sa skončí tradične na Elyzejských poliach v Paríži.