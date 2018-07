TASR

Dnes o 10:00 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Belgičania na MS zdolali Brazíliu a sú v semifinále

Pre Belgičanov znamená účasť v semifinále vyrovnanie ich doterajšieho maxima, ktoré dosiahli na MS 1986 v Mexiku.

Hráči Belgicka oslavujú gól Kevina De Bruyna v zápase štvrťfinále MS 2018 Brazília - Belgicko v ruskej Kazani 6. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Kazaň 7. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka sa stali druhými semifinalistami MS v Rusku. V piatkovom štvrťfinálovom zápase zdolali Brazíliu 2:1 a postúpili medzi štyri najlepšie tímy šampionátu.

Belgičania išli do vedenia v prvom polčase po vlastnom góle Fernandinha z 13. minúty a zásahu Kevina De Bruyneho z 31. Brazílčania sa kontaktného gólu dočkali v 76. minúte, keď sa presadil striedajúci Augusto, ale vyrovnať už nedokázali.

Pre Belgičanov znamená účasť v semifinále vyrovnanie ich doterajšieho maxima, ktoré dosiahli na MS 1986 v Mexiku. V zápase o postup do finále sa stretnú s Francúzmi, ktorí v prvom štvrťfinále zdolali Uruguaj 2:0. Duel je na programe v utorok 10. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade.

Štvrťfinále: Brazília - Belgicko 1:2 (0:2) Góly: 76. Augusto - 13. Fernandinho (vl.), 31. De Bruyne. ŽK: Fernandinho, Fagner - Alderweireld, Meunier. Rozhodcovia: Mažič – Ristič, Durdevič (všetci Srb.), 42.873 divákov. Brazília: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho (73. Augusto), Fernandinho - Wilian (46. Firmino), Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus (58. D. Costa) Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli (83. Vermaelen) - De Bruyne, Lukaku (87. Tielemans), E. Hazard

Ofenzívne renomé Belgičanov sa už v 2. minúte snažil potvrdiť De Bruyne, ale jeho prízemná strela mierila mimo bránky. Zaujímavejšia situácia prišla v 8. minúte, keď Brazílčania zahrali roh, lopta sa dostala k stopérovi Silvovi, ktorý ju však netrafil ideálne a brankára Courtoisa zachránila žrď. Odpoveďou bol belgický protiútok, ani Chadli však netrafil bránku. Brazílčania sa v úvodnej štvrťhodine snažili diktovať tempo, ale do vedenia išli Belgičania. Po ich rohovom kope v 13. minúte si Fernandinho loptu nešťastne zrazil do bránky - 0:1. Gól dodal Belgičanom iskru, tesný náskok bránili aktívnejšou hrou a najmä pozorným strážením Neymara. Po polhodine hry opäť ukázali silu svojich protiútokov, keď Lukaku potiahol loptu stredom ihriska, posunul ju De Bruyneovi, na ktorého strelu spoza šestnástky brankár Alisson nedosiahol - 0:2. Brazílčania sa ocitli v náročnej situácii a dlhé minúty mali problémy dostať sa do výhodných streleckých pozícií. V 37. minúte to skúsil spoza šestnástky Coutinho, ale Courtois vyboxoval loptu na roh. Na opačnej strane si Alisson prvý zákrok pripísal až v 41. minúte po priamom kope De Bruynea.

Brazílčania vstúpili do druhého polčasu aktívnym pohybom a snažili sa o kontaktný gól. Strely Firmina, Costu ani Hazarda na opačnej strane však skóre nezmenili. Postupne sa Brazílčanom čoraz častejšie darilo prenikať do pokutového územia a v 76. minúte sa dočkali, keď striedajúci Augusto ideálne vyskočil na center Coutinha a prekonal Courtoisa - 1:2. Ten istý hráč mohol pridať aj druhý gól Brazílie, otvorený priestor v defenzíve súpera však využil iba na nepresnú strelu a gólom sa neskončila ani Coutinhova strela po rýchlom brejku a prihrávke Neymara. Brazílčania v závere stupňovali tlak, v nadstavenom čase to spoza šestnástky skúsil Neymar, ale jeho dobre mierenú strelu vytlačil na roh Courtois.

hlasy (zdroj: fifa.com):

Tite, tréner Brazílie: "Myslím si, že to bol skvelý zápas pre divákov. Mali sme veľa príležitostí na skórovanie, ale hráči Belgicka boli efektívnejší pri premieňaní svojich šancí. Majú veľa špičkových hráčov a dnes hrali výborne. Aj brankár Courtois vytvoril rozdiel medzi tímami. Bol to kvalitný zápas medzi dvomi tímami s fantastickými technickými vlastnosťami. Každý, kto má rád túto hru a váži si futbal, musí oceniť tento zápas. Cítime však bolesť, pretože náš tím skončil."

Roberto Martinez, tréner Belgicka: "Brazília má mnoho výborných hráčov so skvelými schopnosťami a vedeli sme, že sú schopní nás zastaviť. Ani na chvíľu som však nepomyslel na to, že by sme stratili dobre rozbehnutý zápas. Dnes sme spravili mnoho dobrých vecí a dúfam, že všetci v Belgicku sú pyšní. Vytvorili sme dobrú spomienku, no ešte nekončíme a teraz potrebujeme ešte viac energie. V ďalšom zápase chceme byť minimálne tak dobrí ako dnes."

Kevin De Bruyne, strelec druhého belgického gólu: "Zmenili sme viacero vecí v našej taktike a myslím si, že najmä v prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Brazílčania v druhom polčase zmenili svoju hru a boli v ňom lepší ako my. Skúškou nášho charakteru bolo posledných 15 minút. Napokon sme však spravili dosť na to, aby sme si postrážili víťazstvo. Teraz budeme čeliť silnému Francúzsku, no kedykoľvek ste v semifinále MS, tak vždy máte proti sebe silného súpera. Urobíme všetko pre to, aby sme vyhrali."