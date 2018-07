Na Pohode sa predstavilo silné zastúpenie domácej hudobnej scény

TASR

Reakcie divákov pred pódiom na koncertoch boli veľmi priaznivé a vyjadrili tým aj vzťah mladej generácie k slovenskej hudbe.

Atmosféra na festivale Pohoda. — Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 6. júla (TASR) – Silné zastúpenie mala v piatok počas druhého dňa na 22. ročníku festivalu Pohoda slovenská hudobná scéna. Predstavili sa Talkshow, Nvmeri, Tolstoys, Longital, Diego aj rusínsky spevák ľudových piesní Štefan Štec s ľudovou hudbou Hornád. Reakcie divákov pred pódiom na týchto koncertoch boli veľmi priaznivé a vyjadrili tým aj vzťah mladej generácie k slovenskej hudbe.

Skupina Tolstoys na čele so speváčkou Elou Tolstovou dala o sebe vedieť na jeseň 2016, keď vydala prvé EP a singel so skladbou Right Choice. V októbri 2017 vydali debutový album Botanika. Z neho zazneli na pódiu viaceré piesne, medzi nimi Agape, už spomínaná Right Choice, Diamond Coat či Dieťa slnka. Za album Botanika získali na Radio Head Awards ocenenie debut roka. Koncertnú jeseň začali vystúpeniami s izraelskou skupinou Lola Marsh, odohrali turné po slovenských mestách, hrali na viacerých showcase festivaloch. Začiatkom tohto roka sa predstavili na najprestížnejšom showcase festivale Eurosonic Noorderslag v holandskom Groningene.

„Dnešná Pohoda bola úžasná, vôbec sme nečakali, že príde toľko ľudí. Mala byť búrka, nebola, bolo to krásne, asi náš najväčší koncert, aký sme kedy hrali. S pohodu sme previazaní tak, že prvýkrát, keď sme hrali live v Rádiu_FM, všimol si nás Mišo Kaščák a pozval nás na Pohodu. Bolo to veľké prekvapenie pre nás a teraz sa teším, že sme si tu mohli dnes opäť zahrať. Tento rok máme za sebou showcaseové festivaly, jeden z nich je aj Eurosonic, ktorý má spoluprácu s Pohodou. Bol to náš veľký výlet v deväťmiestnej dodávke, išli sme tam trinásť hodín, zabudla som doma koncertné šaty a tie potom išli lietadlom. Bol to úžasný výlet, odohrali sme dobré koncerty a boli nato výborné ohlasy," uviedla pre TASR Ela Tolstova.

Slovenská, po anglicky textujúca kapela Diego v piatok podvečer predviedla, prečo je taká žiadaná a toto leto dosiahla česko-slovenský festivalový „grandslam". Pohoda je jedno podujatie veľkej štvorky spolu s Grape Festivalom v Piešťanoch, Rock For People v Hradci Králové a Colours Of Ostrava, k tomu aj bonusový Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach. Na svojom konte má dnes kapela tri vydané albumy, ten tretí s názvom Et In Arcadia Diego vydali v závere roka 2017. V Trenčíne odohrala v dusnom a predbúrkovom počasí výživnú hodinku a najmä skladba What Now? mala, okrem trojice na pódiu, silný refrénový formát aj vďaka publiku.

Jedným z účinkujúcich na Pohode bol aj spevák rusínskych piesní Štefan Štec. Štefan je viacnásobným účastníkom Pohody, realizoval niekoľko workshopov v tanečnom dome, v roku 2017 bol súčasťou koncertu počas Vítania slnka. Začiatkom mája 2018 vydal debut s názvom Poleťiv bym na kraj svita, kde ho sprevádza Ľudová hudba Hornád pod vedením primáša Dominika Maniaka. Uznanie si Štefan Štec získal minulý rok vo folklórnej súťaži RTVS Zem spieva. V civile je redaktorom národnostného rusínskeho vysielania RTVS v Košiciach. Jeho spevácky prejav zaujal Ivana Táslera natoľko, že ho pozval na IMT Smile Amfiteáter Tour 2018, keď už v sobotu 7. júla budú koncertovať v amfiteátri Východná pred vypredaným hľadiskom.

„Tešíme sa, že sme dostali pozvanie práve na Pohodu, je to môj obľúbený festival, chodím tu už desať rokov, najprv ako radový návštevník a v posledných rokoch aj ako účinkujúci. Niektorí chalani z kapely sú na Pohode prvýkrát a pre nich je to veľký zážitok, na tak veľkom podujatí ešte neboli," povedal pre TASR Štefan Štec.