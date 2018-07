TASR

Dnes o 09:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Premiér: SR chce predĺžiť širokorozchodnú trať až k Bratislave

Slovenský premiér informoval čínskeho predsedu vlády o tom, že Slovensko hrá strategickú úlohu v oblasti transportu ropy a plynu z východu na západ.

Premiér SR Peter Pellegrini, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Sofia 6. júla (TASR) – Slovensko má ambíciu hrať aj v budúcnosti strategickú úlohu v oblasti dopravy. Skonštatoval to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po bilaterálnom stretnutí s čínskym predsedom vlády Li Kche-čchiangom, ktoré sa uskutočnilo pred summitom krajín strednej a východnej Európy (SVE 16) a Číny v bulharskej Sofii. Zdôraznil, že hovorili aj o možnosti predĺženia širokorozchodnej trate z východnej časti Slovenska až smerom k Bratislave.

Slovenský premiér informoval čínskeho predsedu vlády o tom, že Slovensko hrá strategickú úlohu v oblasti transportu ropy a plynu z východu na západ. Súčasne vyjadril ambíciu SR hrať takúto strategickú rolu aj v budúcnosti. "Hovorili sme preto konkrétne o možnosti rozšírenia širokorozchodnej trate z východnej časti Slovenska až smerom k Bratislave priamo k Dunaju, čo by mohlo výrazne znížiť potrebu prekladať kontajnery, ktoré prichádzajú z východu sveta," priblížil Pellegrini.

Projekt pripravujú štyri železnice – slovenské, rakúske, ukrajinské a ruské, a počíta s tým, že by bola trať predĺžená až na rakúske územie s tým, že súčasťou majú byť dva veľké terminály. Jeden z nich na území Slovenska a jeden na území Rakúska. "Ale oba vlastnené spoločne spoločnosťou, v ktorej má podiel aj Slovenská republika, čiže tak, ako my by sme vlastnili podiel na rakúskom termináli, tak by Rakúsko mohlo vlastniť časť terminálu na slovenskej strane," ozrejmil premiér.

Na stretnutí hovorili aj o záujme Číny podieľať sa na tomto projekte finančne. "Tento projekt má hodnotu zatiaľ kalkulovanú niekde na úrovni 7 až 8 miliárd eur, čo je, samozrejme, značná suma, ktorá je už zaujímavá aj pre čínske banky a čínskych investorov," skonštatoval Pellegrini.