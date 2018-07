Fotka čistých riadov obletela celý internet. Ukazuje tú tvár depresie, o ktorej sa často nehovorí

Dominika Dobrocká

Viete, čo je depresia? Tí, ktorí ňou trpia presne vedia. Nehanbite sa a svoj problém riešte.

— Foto: Facebook/Brittany Ernsperger

LONDÝN 8. júla - V minulosti bol život jednoduchší. Rodiny dokázali vyžiť len z jedného platu. Dnes je to úplne iné. V súčasnosti totiž vo väčšine rodín musia pracovať obaja rodičia. Okrem toho musia stíhať chodiť s deťmi na rôzne krúžky a pripravovať sa s nimi do školy. Spoločnosť má čoraz vyššie nároky a tlak je v mnohých prípadoch neúnosný. Sociálne siete tomuto všetkému vôbec nepomáhajú. Tu sa ľudia prezentujú so svojimi dokonalými životmi a my nemôžeme zaostávať. Sociálne siete to totiž kážu a šíria. To je dosť, aby sa jeden zbláznil. A to doslova. Štúdia poukázala na fakt, že depresia je na vzostupe. Ohrození sú obyvatelia Ameriky všetkých vekových kategórií, najmä dospievajúci a mladí dospelí. „Mnoho ľudí sa obáva svojej zaneprázdnenosti,“ priznala doktorka Laurel Williamsová, šéfka psychiatrie v texaskej detskej nemocnici. „Nepovedala by som, že médiá a sociálne siete sú zodpovedné za zvyšujúci sa počet ľudí s depresiou – skôr za to môže večný zhon a nedostatok spojení, kontaktov s ľuďmi, čo je výsledkom toho, ako dnes žijeme,“ dodala.

Úloha matky

Brittany Ernspergerová sa zúfalo snažila udržať krok a plniť všetky úlohy, ktoré sú samozrejmé u matky ako ona. Čím viac sa snažila, tým to bolo horšie. Zrútila sa. So svojim príbehom sa rozhodla podeliť, aby ostatní vedeli, že nie sú sami. „Takto vyzerá depresia. Nie. Nie ten čistý riad. Ale to, že je ho tam tak veľa,“ priznala. „Pred tromi dňami som sedela na kuchynskej podlahe, pozerala naň a plakala. Vedela som, že je to potrebné spratať a ten riad treba umyť. Chcela som to spraviť,“ píše ďalej. „Depresia ma ale stiahla so sebou. Vtiahlo ma to ako čierna diera. Chodila som okolo tých riadov každé ráno, večer a celý deň. Iba som sa pozerala. Povedala som si, že by som to mohla upratať. Moje pocity však vyhrali a neurobila som to. Depresia sa len prehlbovala, pretože som nedosiahla niečo, čo bolo potrebné. Znamenalo to zlyhanie,“ priznala.

Foto: Facebook/Brittany Ernsperger

Bezcennosť, zlyhanie, kus h*vna. Nekompetentnosť, hlúposť a lenivosť. Toto sú podľa Brittany prívlastky, ktoré cíti človek trpiaci depresiou každý jeden deň. „Máte strach, že vás manžel opustí, pretože ste lenivá. Strach pustiť ľudí do vášho domu, pretože si budú myslieť, že ste škaredá,“ pokračuje. Neperiete, nevaríte a objednávate radšej pizzu. Myšlienka na nejakú povinnosť vyvoláva v človeku nočnú moru. Je toto ale skutočný dôvod na depresiu? Pre niekoho áno, pre iného nie. Ide totiž len o to, aby sme sa naučili jednu dôležitú vec. Ak niečo nestihneme spraviť, nič sa nedeje a musíme dokázať prijať, že nie sme dokonalí. Je v poriadku nebyť dokonalí!

Nehanbite sa

V prípade, že vás naozaj trápi depresia, vyhľadajte pomoc. Ani na tom nie je nič zlé. Spoločnosť síce stále veľmi málo a otvorene hovorí o tomto ochorení, no nie je sa za čo hanbiť. Depresia je niečo, o čom „silní“ ľudia nehovoria, pretože nechcú, aby si iní mysleli, že sú slabí. „Nieste slabí. Boli ste tak dlho silní, vydržali ste toľko vecí a vaše telo jednoducho potrebuje prestávku,“ dodáva Brittany. Ona je tá, ktorá sa nehanbí a podporuje každého jedného. Všetkým, ktorí majú tento problém, odkazuje, aby sa nehanbili, rozprávali a vyhľadali pomoc.