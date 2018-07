TASR

Dnes o 14:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Strana #Sieť zmenila svoj názov na Slovenskú konzervatívnu stranu

Pôvodné stanovy #Siete z roku 2014 ukazujú, že vznikla ako konzervatívna strana opierajúca sa o demokratické, národné, kresťanské princípy a tradície vlastné slovenskému národu.

Ilustračný snímok. — Foto: TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – Strana #Sieť, ktorá sa krátko po zostavení vlády v roku 2016 v parlamente rozpadla a zostali po nej nezaradení poslanci, zmenila svoj názov na Slovenskú konzervatívnu stranu (SKS). Zmenu názvu strany v stredu (4.7.) oficiálne zaregistrovalo ministerstvo vnútra. V tomto termíne boli zaregistrované aj nové stanovy, ako aj skratka SKS. TASR o tom informoval predseda strany Ivan Zuzula.

Pôvodné stanovy #Siete z roku 2014 podľa Zuzulu ukazujú, že vznikla ako konzervatívna strana opierajúca sa o demokratické, národné, kresťanské princípy a tradície vlastné slovenskému národu. "Neskôr sa však konzervatívna orientácia strany zmenila na univerzálnu 'všehochuť' s cieľom zapáčiť sa každému. Od tohto sa chce súčasné vedenie SKS zreteľne dištancovať. Sme rozhodnutí nadviazať na všetko tradičné a konzervatívne, čo bolo podstatné pri vzniku strany, a hrdo sa k tomu hlásime," skonštatoval Zuzula.

Podľa podpredsedov SKS Jozefa Kamenického a Kristíny Šabíkovej bude politika SKS vychádzať z myšlienky udržateľného rozvoja a presadzovať tri strategické priority - bezpečnosť, rozvoj a prosperitu.

Strana #Sieť, ktorú zakladal Radoslav Procházka, sa začala rozpadať po parlamentných voľbách v roku 2016, keď sa dostala do Národnej rady SR so ziskom 5,6 percenta hlasov. Následne vstúpila do koalície so Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd. Vstup do vlády vyvolal v strane nepokoj, nespokojnosť bola aj s vtedajším predsedom Procházkom. Skončilo sa to odchodmi, čím strana stratila na sile, z parlamentu sa vytratila, už tam nemá žiadneho poslanca. Všetci zo strany vystúpili. Časť týchto poslancov získal Most-Híd a došlo k zmene koaličnej zmluvy. Vládu tak už netvorí štvorkoalícia, ale trojica Smer-SD, SNS a Most-Híd.