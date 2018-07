TASR

FORTUNA LIGA: Trenčín opustil Gong, bude spoluhráčom Bera vo Vitesse

Hilary Gong prišiel do AS Trenčín v decembri 2016.

Hilary Gong, archívna snímka. — Foto: TASR Edmund Örzsik

Trenčín 6. júla (TASR) - Nigérijský futbalový krídelník Hillary Gong Chukwah prestúpil z AS Trenčín do holandského SBV Vitesse Arnhem, s ktorým sa dohodol na štvorročnom kontrakte. Stane sa tak spoluhráčom bývalého hráča AS Trenčín Matúša Bera, ktorý do holandského tímu nedávno prestúpil z Trabzonsporu.

Hilary Gong prišiel do AS Trenčín v decembri 2016. Po dobrých výkonoch v drese trenčianskej devätnástky dostal na konci sezóny 2016/2017 príležitosť v dvoch zápasoch A-mužstva, pričom sa mu podarilo raz skórovať. Od nasledujúcej sezóny sa stal stabilným členom základnej jedenástky. V 30 stretnutiach Fortuna ligy nastrieľal 9 gólov a pridal 12 asistencií. Ďalšie dva góly pridal v 4 zápasoch Európskej ligy UEFA.

"Vitesse bolo pri našich spoločných rokovaniach najpromptnejšie. Sme radi, že sa nám po dlhej dobe podarilo poslať nášho hráča na holandský trh. Pre hráča ako Gong, veľmi rýchleho a dynamického, je to veľmi dobrá možnosť, aby mohol dokázať svoju kvalitu. Holandský futbal sa vyznačuje svojou útočnosťou, čo by mu mohlo sedieť. V klube sa stretne s Matúšom Berom a verím, že vytvoria úspešný gólový záprah a urobia dobré meno nielen sebe, ale aj nášmu klubu. Rýchlostné typy sú v dnešnom futbale veľmi chcené a on tú silu a kvalitu po tejto stránke určite predstavuje. Keď ešte zapracuje na technike a taktickej stránke, môže byť Vitesse naozaj iba prestupnou stanicou," citoval web Trenčína generálneho manažéra Róberta Rybníčka.