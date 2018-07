TASR

Dnes o 14:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Niektoré materské školy sú v Košiciach k dispozícii aj počas prázdnin

Zoznam škôl je zostavovaný na referáte školstva Magistrátu mesta Košice a materské školy sa striedajú.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Košice 6. júla (TASR) - Vybrané materské školy (MŠ) v pôsobnosti mesta Košice sú otvorené aj počas prebiehajúcich letných prázdnin. Ako vyplýva z Organizačného harmonogramu školských prázdnin 2017/2018 pre MŠ, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Košice v sekcii školstvo, do 27. júla 2018 je v prevádzke 28 materských škôl a od 30. júla do 24. augusta ich bude k dispozícii 23.

„Zoznam škôl je zostavovaný na referáte školstva Magistrátu mesta Košice a materské školy sa striedajú. Vzhľadom na to, že si rodičia nemôžu dovoliť vybrať dovolenky počas celých prázdnin, táto možnosť je každoročne využívaná," povedala pre TASR hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. Spresnila, že do 13. júla sú v prevádzke aj materské školy Kavečany - Budanova 6, Elokované pracovisko Lorinčík 15, Poľov - Kovaľská 12, Šebastovce - Repíkova 58 a do 20. júla sú otvorené aj Detské jasle Jesenná v mestskej časti Košice - Staré mesto. „Od 13. augusta do 31. augusta budú otvorené MŠ Košická Nová Ves – Poľná 1, Elokované pracovisko Bystrická 34, Krásna - Žiacka 18 a od 20. augusta do 31. augusta Detské jasle Jesenná," dodala.

Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v plnej prevádzke od pondelka 27. augusta 2018. Mesto má v pôsobnosti 55 materských škôl a jednu spojenú Základnú školu s materskou školou.