TASR

Muzikál Turandot mieri na Slovensko

Ide vôbec o prvý kórejský muzikál v histórii uvedený v Európe a DNS tak bude prvým európskym divadlom, ktoré bude môcť uviesť tento muzikál na svojej scéne v slovenčine a so slovenskými umelcami.

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. júla (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) po vystúpeniach s pôvodnými slovenskými muzikálmi Mata Hari a Madame de Pompadour na International Musical Festivale v juhokórejskom Daegu (DIMF) opäť nadviazalo s muzikálovým festivalom spoluprácu. Začiatkom júna podpísala priamo v Daegu generálna riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová zmluvu s prezidentom DIMF IK Hyun Changom na uvedenie európskej premiéry pôvodného kórejského muzikálu Turandot v DNS.

"Bude to vôbec prvý kórejský muzikál v histórii uvedený v Európe a DNS tak bude prvým európskym divadlom, ktoré bude môcť uviesť tento výnimočný muzikál na svojej scéne v slovenčine a so slovenskými umelcami. Bude vlastníkom licencie na non repliku - čo znamená, že libreto budú môcť tvorcovia realizovať podľa vlastných predstáv," TASR informovala Zuzana Šebestová, PR manažérka DNS. Podľa generálnej riaditeľky Novej scény by sa muzikál Turandot v spolupráci s medzinárodným tvorivým tímom mal uviesť na Slovensku v roku 2020.

Muzikál Turandot bol premiérovo uvedený na festivale DIMF v Daegu v roku 2010, odvtedy ho videli na turné desaťtisíce divákov vo viacerých mestách Číny, Južnej Kórey a dodnes sa uvádza v Soule. Autorom scenára je Lee Haeje, pod libreto sa podpísali Lee Haeje a Jang Soyoung, autormi hudby sú Jang Soyoung a Hwang Gyudong.

Festival v Daegu patrí k najväčším muzikálovým podujatiam na svete. Okrem produkcie muzikálov z Južnej Kórey prináša na svoje javiská tituly európskej produkcie. Veľký úspech tam pred časom zaznamenal napríklad muzikál Janka Ledeckého Hamlet, ktorý uvádzali niekoľko rokov. Za oba pôvodné slovenské muzikály Mata Hari a Madame de Pompadour si z tohto festivalu odniesli naši umelci viacero ocenení - režisér Martin Kákoš ocenenie za najlepšie muzikály na festivale, Sisa Sklovská ocenenia za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej postave (Mata Hari, Madame de Pompadour) a Ján Mistrík za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej postave (Voltair - Madame de Pompadour).