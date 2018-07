TASR

Prezident podpísal nový zákon o rybárstve

Ilustračný snímok. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 6. júla (TASR) - Rybárstvo na Slovensku sa bude po vyše 15 rokoch riadiť novou legislatívou. Prezident SR Andrej Kiska podpísal zákon o rybárstve, od ktorého si envirorezort okrem aktualizácie zastaraného právneho rámca sľubuje aj lepšiu ochranu vôd.

Nová právna úprava preto zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír správcom, ktorí legislatívu opakovane porušia. Na príprave envirorezort spolupracoval s rybármi.

Ministerstvo životného prostredia si od zákona zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov. Umožňuje mu totiž efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ak by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ.

Zákon zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb, ako pstruhy, hlavátka a zubáč, rybárskou obcou považované za neetické. Nový zákon upravuje aj pravidlá organizácie rybárskych pretekov. V súčasnosti podľa ministerstva nebolo možné zaistiť adekvátne podmienky, vymedziť priestor a zaistiť plynulý chod takýchto podujatí.