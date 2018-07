TASR

DAC dotiahol prestup Kalmára z Lipska, bude mať aj druhého Vidu

Kalmár podpísal novú zmluvu na tri roky.

Na snímke vľavo Zsolt Kalmár. — Foto: TASR – Martin Baumann

Dunajská Streda 6. júla (TASR) - Maďarský futbalový stredopoliar Zsolt Kalmár bude aj naďalej obliekať žlto-modrý dres DAC Dunajská Streda. Dvadsaťtriročný člen širšieho kádra maďarskej reprezentácie prestúpil na Žitný ostrov z nemeckého RB Lipsko. Novú zmluvu podpísal na tri roky.

Kalmár prišiel do DAC v auguste 2017 na ročné hosťovanie z Lipska. Stal sa tvorcom hry a pomohol k postupu do Európskej ligy UEFA 2018/2019. Bývalý hráč ETO Györ okrem Lipska pôsobil aj v FSV Frankfurt a Bröndby IF. V Dunajskej Strede nastúpil na 25 zápasov Fortuna ligy, v ktorých si pripísal spolu päť gólov. Hosťovanie sa mu skončilo 30. júna, avšak už začiatkom júla sa s klubom dohodol na podpise dlhodobej zmluvy, ku ktorej sa na klubovom webe vyjadril športový riaditeľ klubu Jan Van Daele: "Sme nesmierne radi, že sa nám podaril skompletizovať prestup Zsolta Kalmára, o ktorého bol na trhu veľký záujem. Počas ročného pôsobenia splnil naše očakávania, pre náš tým bol presne tou posilou, ktorú sme hľadali. Z veľkej časti aj jeho pričinením sme dosiahli fantastický bronzový stupienok a postup do pohárovej Európy po 25 rokoch. Zsolt sa nám upísal na tri roky a veríme, že naďalej bude ťahúňom v bojoch o vrchné priečky Fortuna ligy, v zápasoch Slovnaft Cupu a v neposlednom rade aj v náročnom predkole Európskej ligy."

DAC získal aj ďalšiu maďarskú posilu, do klubu prišiel Máté Vida, menovec Kristophera, ktorý už v klube pôsobí, no s ktorým nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Len dvadsaťročný stredopoliar je odchovancom Vasasu Budapešť, v ktorom strávil celú doterajšiu kariéru. V A-tíme debutoval už ako sedemnásťročný. Tradičnému klubu pomohol k postupu medzi maďarskú elitu, v najvyššej súťaži odohral 85 duelov, zaznamenal 3 góly. Talentovaný defenzívny stredopoliar či krajný záložník od mládežníckeho veku reprezentuje Maďarsko, na konte má už i tri štarty v seniorskom áčku. "Vieme, že slovenské kluby sa finančnými možnosťami len ťažko môžu porovnávať s maďarskými. Nie je teda jednoduché priviezť hráča z Maďarska, no napriek tomu sa nám podarilo podpísať jedného z najtalentovanejších mladých záložníkov NBI. Považujem za výbornú správu, že sa Máté rozhodol prijať našu ponuku a pokračovať vo svojej kariére v dunajskostredských farbách. Prajem mu v našom klube veľa úspechov," dodal Van Daele.