Dobré noviny

Dnes o 13:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česi na kúpalisku ohlásili krádež rezňov a smeje sa im celé Slovensko, píšu české médiá a majú pravdu

Slovenskí policajti majú plné ruky práce. Prípad stratených rezňov je pravdepodobne neprekonateľná kuriozita.

— Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

PODHÁJSKA 6. júla - Slovenskí policajti sa pri výkone svojej práce občas stretávajú s veľmi kurióznymi prípadmi. Jeden taký sa odohral na kúpalisku v Podhájskej. Informovali o tom príslušníci policajného zboru na svojom facebookovom profile. Počas letnej sezóny policajtky z Oddelenia komunikácie a prevencia Krajského riaditeľstva PZ v Nitre navštevujú parkoviská a kúpaliská. Ich cieľom nie je žiadne užívanie si vody alebo oddychu. Ony upozorňujú návštevníkov na riziká a chyby, ktorých sa pri užívaní si voľna dopúšťajú. Krádeže totiž nie sú žiadnou novinkou a ľudia sa stále nenaučili byť dostatočne pozorní. Práve preto sú tu policajkty.

V jeden krásny slnečný deň sa na už spomínanom kúpalisku odohral naozaj kuriózny prípad. „Manželský pár z Českej republiky nám im oznámil, že im niekto ukradol z deky rezne, ktoré si priniesli k obedu. Bolo to v čase, keď boli v bazéne,“ takto znela výpoveď českých turistov. Tento prípad opísala polícia na sociálnej sieti a posmešných komentov začalo okamžite pribúdať. Mnohí narážali na typické správanie našich západných susedov. „Normálne to ani neprekvapuje, že zmiznuté šnicle sú schopní s policajtmi riešiť práve českí bratia,“ pobavene okomentoval pán Milan. Našli sa však aj takí, ktorí sa zaujímali o to, ako prípad stratených rezňov dopadol. „Tiež by ma zaujímalo to, ako sa vyriešili tie ukradnuté rezne. Priestupok a páchateľ neznámy?“ irónia užívateľa Olivera je zjavná.

Slováci si Čechov poriadne vychutnali