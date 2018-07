TASR

Dnes o 12:56 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nádeje Rusov a Chorvátov sa upierajú na vrchol

Zápas má na Olympijskom štadióne Fišt v Soči výkop o 20.00 SELČ. Ako hlavný rozhodca ho povedie Brazílčan Sandro Ricci. Úspešnejší sa v semifinále v stredu 11. júla stretne v moskovských Lužnikách s postupujúcim z dvojice Švédsko - Anglicko.

Chorvátsky futbalita Luka Modrič (vľavo) a jeho spoluhráči sa tešia po výhre 2:0 v zápase základnej D-skupiny Chortvátsko - Nigéria na MS vo futbale v Kaliningrade 16. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Soči 6. júla (TASR) - V záverečnom štvrtom štvrťfinále futbalových MS sa v sobotu pozornosť zameria aj na ruského brankára Igora Akinfejeva a jeho chorvátskeho kolegu Danijela Subašiča. Obaja v osemfinále v jedenástkových rozstreloch pomohli k vytúženému postupu do elitnej osmičky kľúčovými zákrokmi, Akinfejev proti Španielom dvoma a Subašič proti Dánom troma.

V Rusku panuje z postupu "Zbornej" nadšenie, len malým príkladom je fakt, že v moskovskej ZOO po Akinfejevovi pomenovali orla. Z podceňovaného mužstva trénera Stanislava Čerčesova sa z noci na ráno stali hrdinovia, ich uplynulý zápas pozerali v prestávkach medzi predstavením aj baletky v Boľšom teatri. Stredopoliar Alexander Golovin vníma podporu krajiny pre mužstvo, ktorému veril už pred šampionátom. "My sme vedeli, že možné je všetko. Vedeli sme to už dlho pred samotným začiatkom majstrovstiev. Vedeli sme, že môžeme počítať aj s finále. Naozaj. A toto je pre nás zreálnenie našich nádejí. Chorváti asi nebudú toľko držať loptu ako Španieli, ich cieľ je dosiahnuť výsledok. Podľa mňa sa hrá proti takémuto súperovi lepšie," citovala ho agentúra AP.

Čerčesov proti Španielom vyrukoval s päťčlennou obranou, hoci v konečnom dôsledku bránilo v mohutnej defenzívnej stene všetkých desať hráčov v poli. Španieli mali 75-percenenté držanie lopty, ale ich štýl s rekordným počtom prihrávok (1029) úspech nemal. Ak sa vráti k rozostaveniu 4-2-3-1, mohli by sa do zostavy opäť zapojiť Jurij Gazinskij či Denis Čeryšev. Proti majstrom sveta z 2010 nedohral pre zranenie Jurij Žirkov a ten aj zostáva otázny proti Chorvátom. Nahradiť by ho mal Fedor Kudrjašov. Po jednozápasovom treste za vylúčenie proti Uruguaju (0:3) je k dispozícii Igor Smolnikov, zlepšil aj stav Alana Dzagojeva, ktorý sa zranil hneď v otváracom stretnutí turnaja proti Saudskej Arábii (5:0).

Subašič exceloval v rozstrele proti Dánom. Po zápase ukázal tričko s podobizňou jeho blízkeho priateľa a bývalého spoluhráča Hvroja Čustiča. Ten tragicky zomrel pred desiatimi rokmi na následky zranenia hlavy, ktoré utrpel v zápase. Dlhú loptu na ľavé krídlo mu hodil práve chorvátsky brankár. Hoci FIFA Subašiča za toto gesto napomenula a varovala, možno ho očakávať aj po súboji s Rusmi.

"Tričko nosím desať rokov. Môj Hrvoje bude vždy so mnou. Nielen na tričku, ale aj v mojom srdci. Chýba mi za všetko, čo pre mňa znamenal. Očakávam, že Rusi budú hrať defenzívne. Bude to ťažký zápas, ale to sú na turnaji všetky," citovala ho agentúra AP. Výber trénera Zlatka Daliča môže nadviazať na slávny chorvátsky tím, ktorý na MS 1998 získal bronz.

"Rusi budú mať v zápase veľkú podporu ich fanúšikov. Ale Chorvátsko má veľkú silu a kvalitu. Aj na to, aby sme na šampionáte odohrali všetky zápasy," povedal obranca Šime Vrsaljko. "Teraz sme vo štvrťfinále MS. Už to je veľký úspech. Ale naše ciele narástli. Ak to bude chcieť Boh, môžeme zdvihnúť nad hlavy aj trofej pre majstra sveta. Veď preto sme sem prišli," uviedol ďalších chorvátsky obranca Domagoj Vida. Otázny je štart Ivana Striniča, ktorý sa zranil proti Dánom.

Zápas má na Olympijskom štadióne Fišt v Soči výkop o 20.00 SELČ. Ako hlavný rozhodca ho povedie Brazílčan Sandro Ricci, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke. Úspešnejší sa v semifinále v stredu 11. júla stretne v moskovských Lužnikách s postupujúcim z dvojice Švédsko - Anglicko.

štvrťfinále:

RUSKO - CHORVÁTSKO, sobota 7. júla, 20.00 SELČ, Soči (Olympijský štadión Fišt)

hlavný rozhodca: Sandro Ricci (Braz.)

predpokladané zostavy:ˇ

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Kudrjašov - Kuzjajev, Zobnin - Samedov, Golovin, Čeryšev - Dziuba

Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič, Perišič - Mandžukič