TASR

Dnes o 12:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na majstrovstvách Slovenska v centre pozornosti aj limity na ME

Momentálny počet 15 atlétov, ktorí splnili limit EA, vyvoláva spokojnosť, štvrtkárska štafeta i ďalší môžu tento počet preklopiť aj cez 20.

Slovenský oštepár Patrik Žeňúch. — Foto: TASR/AP

Trnava 6. júla (TASR) - Na víkendových majstrovstvách Slovenska v Trnave budú na Mestskom atletickom štadióne Antona Hajmássyho bojovať atléti nielen o tituly, ale aj o limity na majstrovstvá Európy v Berlíne. Zatiaľ ich splnilo 15 slovenských atlétov a je možné, že pribudnú ďalší.

Šéftréner SAZ Martin Pupiš sa spolieha na bojovnosť viacerých, ktorí k limitom ďaleko nemajú. "Spomenul by som Šimona Bujnu na stovke i dvojstovke, oštepára Patrika Žeňúcha, aj prekážkarku Stanislavu Lajčákovú, ktorá má na konte zatiaľ len mäkší limit SAZ, alebo štvrtkárku nad nízkymi prekážkami Danielu Ledeckú, no a samozrejme aj skokanské sestry Velďákové. Rozšíriť zoznam atlétov na ME pomôžu štvrtkárky v štafetách, k dispozícii máme Putalovú, Bezekovú, Zapletalovú a ďalšie by sa mali ukázať práve na našom domácom šampionáte, či už Alexandra Štuková, Andrea Urbanová, Barbora Tomková, alebo Simona Malatincová."

Momentálny počet 15 atlétov, ktorí splnili limit EA, vyvoláva spokojnosť, no Martin Pupiš predpokladá, že štvrtkárska štafeta i ďalší pomôžu tento počet preklopiť aj cez 20. "A to by bolo krásne číslo, nomináciu uzatvoríme až 29. júla, takže času je relatívne dostatok."

V sobotu rozložili disciplíny organizátori z Atletického klubu AŠK Slávia Trnava od 14.00 do 19.40, v nedeľu od 15.00 do 18.00.

Prehľad doterajších limitárov na ME v Berlíne (6.-12. augusta)

limit EA

muži (10): Ján Volko (100 m/2018 a 200 m /2018), Tibor Sahajda (maratón/2017), Martin Kučera (400 m prek./2018), Lukáš Beer (výška/2017 hala), Matúš Bubeník (výška/2018 hala), Tomáš Veszelka (trojskok/2018), Marcel Lomnický (kladivo/2018), Miroslav Úradník (20 km chôdza/2018), Matej Tóth (20 km chôdza/2017 a 50 km chôdza/2018), Dušan Majdán (50 km chôdza/2018)

ženy (5): Alexandra Bezeková (200 m/2017, 400 m/2018), Iveta Putalová (400 m/2018), Martina Hrašnová (kladivo/2018), Mária Katerinka Czaková (20 km chôdza/2018 a 50 km chôdza/2018), Lucia Vadlejchová (sedemboj/2018).

limit SAZ

ženy (2): Stanislava Lajčáková (100 m prek./2017), Emma Zapletalová (400 m prek./2018)