Muguruzová uznala kvality Van Uytvanckovej: Hrala výborne

Španielska tenistka Garbine Muguruzová. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 6. júla (TASR) - Po prvý raz od roku 1994 neprešla úradujúca wimbledonská šampiónka cez 2. kolo dvojhry. Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová nestačila na Belgičanku Alison van Uytvanckovú, ktorá síce prehrala prvý set 5:7, no ďalšie dva vyhrala jasne 6:2 a 6:1.

"Bol to z jej strany vynikajúci zápas. Hrala s veľkou dávkou rizika a vyplatilo sa jej to. Ja som jej dopomohla k víťazstvu nevýrazným výkonom, nehrala som na potrebnej úrovni," povedala pre akreditované médiá rodáčka z Venezuely, ktorá vo svetovom rebríčku WTA vypadne z prvej päťky. V jeho onlajn vydaní figuruje na šiestej priečke.

Muguruzovej Blancovej sa príliš nepáčilo, že organizátori zaradili jej zápas až na záver štvrtkového programu na centrálnom dvorci. "Teraz s tým už nič nenarobím, nechcem to nejako rozpitvávať. Prehrala som hlavne pre to, že súperka hrala výborne. Jej štýl je na trávu ako stvorený. Nemyslela som na to, že obhajujem veľa bodov z vlaňajška. Išla som na kurt s tým, že chcem vyhrať, no nevyšlo to."

Van Uytvancková si pripísala na konto najcennejší skalp v kariére. Po premenenom mečbale dlho nemohla uveriť tomu, že vyradila obhajkyňu titulu. "V závere zápasu vo mne všetko vrelo, myslela som si, že na kurte zomriem. Počas duelu som sa však cítila sebavedomo, v druhom a treťom sete som na tom bola dobre po psychickej stránke. Vyšla mi každá loptička, keď má človek dobrý deň, môže zdolať kohokoľvek. Ak by som sa prebojovala do druhého týždňa Wimbledonu, bolo by to skvelé, urobím maximum," uviedla Belgičanka na oficiálnej stránke podujatia.