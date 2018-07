Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Mladý Slovák sníval o vlastnej gastro prevádzke. Priniesol jedlo, na aké sme neboli zvyknutí a Slováci si ho ihneď zamilovali

Sníval o vlastnej gastro prevádzke a tak si svoju túžbu splnil. Dnes je Alanove jedlo vychýrené a ľudia naň čakajú v dlhých radoch.

BRATISLAVA 7. júla - Neexistuje nič krajšie, ako ísť za svojim snom a pomalými krôčikmi si plniť vytúžený cieľ. Nepredstavujme si však cestu ružovou záhradou bez komplikácií a občasných pádov. To všetko však k tomu patrí a bez tvrdej práce by výsledok „nechutil“ tak sladko. Mladý a šikovný Bratislavčan Alan Málek o tom vie svoje. Vyskúšal toho v živote viac, no vždy ho to ťahalo ku gastru. Aj keď prišli sklamania a musel prekonať rôzne nástrahy, nikdy sa nevzdal a trpezlivo kráčal ďalej. Mal jedno veľké šťastie. Bezpochyby dôležitým faktorom bola podpora zo strany rodiny a Alanovej priateľky. Práve ona je jeho „parťák“ a spolu ťahajú od úplného počiatku za jeden koniec. Spoločne zhmotnili aj Alanov sen. Odhodlali sa, pripravili všetko do detailov a mohli otvoriť prvú prevádzku ponúkajúcu jedlo z Blízkeho východu „Hummus and Couscous Bar“.

Foto: Facebook/Hummus and Couscous Bar

Slováci si nezvyčajné jedlo obľúbili okamžite. Majiteľ myšlienky, sna a prevádzky neočakával veľký záujem, no veril, že si ľudia jedlo obľúbia. To, čo však prišlo už v prvý deň, na to, ako sám priznal pre Dobré noviny, nikdy nezabudne. Cícerová pochúťka sa stala obľúbeným jedlom mnohých návštevníkov a dlhé rady dennodenným rituálom. Nikomu to však nevadilo a každý si na ten svoj tanier trpezlivo počkal. Alan si veľmi potrpí na kvalitu potravín, ale aj personálu, a to ľudia v dnešnej dobe prijímajú s radosťou a úsmevom na perách. Každého zákazníka si váži a každú noc s vďakou zaspáva, pretože aj vďaka vám si mladý, poctivý a usilovný človek môže plniť svoj obrovský sen.

Alan, prezraďte našim čitateľom, čo vás motivovalo k otvoreniu netradičnej reštaurácie známej ako Hummus and Couscous Bar? Nemali ste sa strach riskovať s niečim pre Slovákov tak nezvyčajným?

Dobrý deň, začal by som asi tak, že prevádzka Hummus and Couscous Bar znamená pre mňa splnenie môjho sna mať svoju vlastnú gastro prevádzku a tým pádom dostať svoje jedlo tisícom zákazníkom. Inšpirácia bola jednoduchá, nakoľko Hummus bolo jedlo, ktoré som miloval. V dobe, keď som ešte hľadal samého seba, ešte počas štúdia, som si uvedomil, že na Slovensku ešte nebola žiadna prevádzka orientovaná čisto na pokrmy s Hummusom v „hlavnej role“. Všade naokolo v ostatných krajinách fungovali podobne koncepty, tak som sa jedného dňa rozhodol viacej tomu venovať a vytvoril som vlastnú podobu svojím servírovaním a ponukou. Asi tak v skratke vznikol prvý Hummus and Couscous Bar. K otázke, či som sa nebál riskovať, by som povedal iba toľko, že keď máte 25 rokov, neplatíte si úver, nemáte deti a máte priateľku, ktorá stojí pri vás tak nemáte čo riskovať. Povedali sme si, že prinajhoršom, ak by sme zatvorili, zopár rokov budeme platiť pôžičku na prevádzku a pôjdeme ďalej.

Foto: Facebook/Hummus and Couscous Bar

Aké boli reakcie blízkych a okolia, keď ste prvýkrát nahlas vyslovili svoje plány? Podporovali vás alebo skôr odhovárali?

Mal som veľkú podporu. Aj dokonca, keď som po škole, ako som spomínal, otvoril vlastnú reklamnú agentúru, nikto ma nepresviedčal, aby som pokračoval v tom, čo robím, ale podporili ma, aj keď bolo evidentné, že to bude veľký risk.

Mnohí možno ani nevedia, aké jedlo si majú pod názvom vašej reštaurácie predstaviť. Vedeli by ste opísať, čo všetko si môžu zákazníci u vás objednať a vychutnať?

Jednoducho povedané, tak ako na Slovensku mame zemiakovú kašu, tak na Blízkom východe majú cícerovu kašu. Je to podľa mňa extrémne chutne jedlo, ktoré podávame vo vegetariánskych a mäsitých podobách. Mame veľa zákazníkov, čo chodia pravidelne cvičiť, "poviem vám, že sú to často obrovskí chlapi", a odchádzajú od nás viac ako len dobre najedení. Ponúkame hovädzie s jahňacím, kuracie mäso, kurací mix s pečienkami a srdiečkami, baranie mäso... je toho veľmi veľa na výber. Z vegetariánskych jedál dominuje falafel.

Foto: Facebook/Hummus and Couscous Bar

Dnes už máte otvorené tri prevádzky. Prvá bola však v bratislavskom Fresh Markete. Pamätáte si ešte na prvý deň a na reakcie zákazníkov?

Prvý deň si pamätám presne. Od 11:00 ľudia klopali na mrežu, že kedy už otvoríme. Výdaj prebiehal asi tak, že som sám nakladal jedlo, moja priateľka bola pri kase a kuchár nestíhal dorábať Hummus. Jedna pani to dokonca zhodnotila tak, že naberám ako by som bol na dovolenke. Ešte v ten deň mi našťastie otec zohnal väčší mixér, aby sme mohli otvoriť aj na ďalší deň. Vypredané sme mali cca o 13:30 a nevedeli sme, kde je sever. Odvtedy sme vďaka bohu vypredávali každý deň, a tak je to našťastie dodnes.

Foto: Facebook/Hummus and Couscous Bar

Viem, že na svoje jedlo ľudia u vás čakajú v dlhých radách a stáva sa, že zatvárate skôr, ako je bežné. Dôvod, ktorý vyvesíte, znie „Vypredané". Ako dlho trvalo ľudí presvedčiť a dosiahnuť takýto cieľ? A vôbec, aký je to pocit?

Ako som spomínal, neustále sme zvyšovali zásobu jedla a stále sa nám stáva, že musíme zavrieť skôr. Ide o to, že my pracujeme iba s čerstvými surovinami a nechcem ľuďom ponúkať zohrievané jedlá.

Hummus je základom vašej ponuky. Z čoho sa vyrába a akým procesom vzniká? Ako klient spozná kvalitný a pravý hummus?

Hummus je jedlo, ktorého základ je dôkladne uvarený cícer. Na to máme už svoju normu, ako ho správne uvariť. Ďalšou zložkou je kvalitná Tahini pasta a citrónová šťava. Pomer si však nechám pre seba, nakoľko je to naše tajomstvo. Pravda je však aj taká, že ak by sme použili to isté množstvo, ale pripravovali by sme z iných surovín, výsledok by bol iný. Cícer mame od dodávateľa, privezený presne pre nás. Pre predstavu na prevádzkach minieme spolu viac ako jednu tonu surového cícera mesačne. To je dôkaz toho, že nám tento konkrétny cícer veľmi vyhovuje.

Foto: Archív Hummus and Couscous Bar

Kedy ste sa vy prvýkrát stretli s týmto jedlom? Mnohí na jeho chuť musia dozrieť a až po niekoľkýkrát mu prídu na chuť, ako to bolo u vás?

Prvé stretnutie s týmto jedlom si asi ani nepamätám, aspoň teda hummus. Očarilo má však na dovolenke a to konkrétne Couscous s pečenou zeleninou. Toto jedlo som si zamiloval hneď a pre mňa je kuchyňa Blízkeho východu asi najchutnejšia kuchyňa vôbec, akú som jedol.

Foto: Archív Hummus and Couscous Bar

Tak teraz sa trošku prenesme do vášho bežného dňa. Viete čitateľom Dobrých novín prezradiť ako začína a čo všetko je treba spraviť pred otvorením, následne počas dňa až do momentu, kedy si poviete, že konečne môžem vypnúť? Existuje u vás vôbec taká chvíľka?

Pre mňa začína pracovný deň okolo 7:00 hodiny, kedy mi volajú zamestnanci, pripadne dodávatelia. Okolo deviatej začnem obiehavať prevádzky, kde chutnám pripravené jedlo. Vždy si vyberiem jednu z prevádzok, kde ostanem aj počas obedov. Vo Fresh Markete je vždy moja priateľka, ktorá to tam má pod palcom, tak momentálne som častejšie v Auparku a Petržalskej Tržnici. Po obecnej kontrole má čaká kontrola surovín na sklade prevádzok, prípadne objednávanie a nastavovanie objednávok tovaru. Medzitým absolvujem zopár stretnutí napríklad s dodávateľmi, kde hľadáme nové suroviny a dojednávame ceny.

Okolo 15:00 chodievam na pár hodín domov a okolo 19:00 sa vraciam robiť uzávierky. Samozrejme, medzitým som na telefóne a neustále riešim, ak si zamestnanci nie sú s niečim istí. A v neposlednej rade sa cítim ako ich „otec“, lebo pri 21 zamestnancoch neustále riešite veľmi veľa problémov. Jediný deň voľna aj to nie úplne celý, mám v nedeľu doobeda. Poobede už začínam riešiť prevádzky a večer má zase čaká úhrada faktúr. Takže v skratke, v gastre pracujete stále, aj keď to tak nevyzerá. Niekedy si hovorím, že by som si ani nevedel predstaviť pracovať na dlhý a krátky týždeň, lebo by som asi 5 dní v týždni doma nevydržal. Bol by to priveľký luxus.

Foto: Facebook/Hummus and Couscous Bar

Jedlo typické pre Blízky východ si bezpochyby vyžaduje špeciálne suroviny. Ako dlho trvalo, kým ste našli kvalitného dodávateľa, s ktorým ste boli na 100 % spokojný? Je to v dnešnej dobe ťažké alebo sa dá vyberať?

Pomerne rýchlo som našiel to, čo som potreboval. Vybrali sme si iba najkvalitnejších dodávateľov, kde sme veľa testovali. Samozrejme, postupom času sme vymenili zopár dodávateľov, ale hlavne suroviny máme od pôvodných.

Plánujete svoje prevádzky aj naďalej rozširovať, napríklad mimo Bratislavy alebo zostanete verný hlavnému mestu? Aké vízie máte do budúcna?

Zatiaľ sme verní Bratislave, nakoľko si myslím, že na prevádzke musí byt neustála kontrola. Mimo BA by to už bolo ťažšie. Nehovorím však, že sa nebudeme rozširovať aj ďalej. Zatiaľ sme žiadne ponuky nedostali. Každopádne plánujeme v BA ešte 2 prevádzky a potom boh vie... možno aj mimo a možno aj zahraničie.