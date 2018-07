TASR

Dnes o 19:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Festival rozprávok Za siedmimi horami prilákal tisícky návštevníkov

Účastníci sa za tri dni zabavia, ale aj veľa naučia - napríklad to, ako podávať prvú pomoc, triediť odpad, čaká ich škola malých zbojníkov, vyskúšajú si dereš aj plieskanie bičom i futbalovú abecedu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Liptovský Ján 5. júla (TASR) – Najväčší slovenský rodinný priestorový festival Za 7 horami prilákal vo štvrtok do Liptovského Jána a Jánskej doliny tisícky návštevníkov. Vďaka prvému ročníku tohto podujatia sa jedna z najnavštevovanejších liptovských obcí zmenila na miesto plné radosti, detského smiechu, rozprávok a veselých príbehov. Festival počas trojdňového programu až do soboty 7. júla ponúka na piatich kilometroch od obce až po Stanišovskú jaskyňu zadarmo divadelnú tvorbu i bohatý rodinný program zameraný najmä na deti od troch do 12 rokov.

Účastníci sa za tri dni zabavia, ale aj veľa naučia - napríklad to, ako podávať prvú pomoc, triediť odpad, čaká ich škola malých zbojníkov, vyskúšajú si dereš aj plieskanie bičom, futbalovú abecedu, hokej s hviezdami, môžu aj pohladiť zvieratká z kontaktnej ZOO. K festivalu sú pripravené aj sprievodné programy v Kúpeľoch Lúčky a v Hrabovskej doline.

Rozprávkový dedko Miro Kasprzyk, ktorý návštevníkov prevádza a baví, vie o rozprávkach skoro všetko. „Ako správny rozprávkový dedko poznám rozprávky od výmyslu sveta, ale, samozrejme, vzniká ich aj kopec nových, ktoré ešte nepoznám. Môj kamarát, kráľovský šaško mi však povedal, že najkrajšia rozprávka je tá, ktorá sa žije. Takže keď sa deťom podarí zažiť rozprávku, majú naozaj krásny život. Ja by som chcel zaželať všetkým deťom, ktoré prišli Za sedem hôr a sedem dolín, aby tá ich rozprávka ich raz stretla,“ povedal.

Zámerom festivalu Za siedmimi horami je zároveň motivovať rodiny s deťmi, aby trávili čas vonku, s množstvom iných detí. „Týmto festivalom sme chceli pritiahnuť rodiny s deťmi do prírody, aby tu spoločne trávili čas a aby mali program veľmi pestrý. Celý dnešný deň je o rozprávkach, o boji dobra so zlom a o tom, že deti sa veľa naučia a zabavia a navyše strávia tri krásne letné dni,“ doplnila manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.

Hlavným lákadlom piatkového a sobotňajšieho programu budú divadelné predstavenia v čase od 9.30 h do 16.30 h. Pre deti a ich rodičov sú pripravené rozprávky O pyšnej Dorotke, Valibuk, O troch grošoch či Žabia princezná. „V sobotu na hlavnom pódiu deti poteší Sníček Hugo známy z televízie, televízni trpaslíci, ktorí zaspievajú obľúbené smailihity, zaspieva Tomáš Bezdeda a vystúpi aj Sranda Banda. Prídu aj populárne, aj športové osobnosti – hokejisti – Jozef Stümpel, Martin Cibák, Rasťo Staňa, Rudolf Huna či majster sveta v MMA - Attila Végh,“ vymenovala Šarafínová s tým, že bodku za festivalom dá nočný pochod po stopách obra Čutka, ktorý sa začne v Hrabovskej doline.

OOCR Región Liptov podujatie realizuje v spolupráci s obcou Liptovský Ján, Kúpeľmi Lúčky a agentúrou Liptovactive. „My sme samozrejme radi, že OOCR si vybrala obec Liptovský Ján. Máme tu veľa rodín s deťmi i turistov, a tie rozprávky sa sem veľmi dobre hodia. Zároveň máme vytvorené i dobré podmienky, kde môžu divadielka vystupovať. Tešíme sa, že odtiaľto odíde veľa ľudí spokojných,“ uzavrel starosta obce Juraj Filo.

Finančné prostriedky na festival vo výške 22.000 eur poskytlo formou dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.