Dnes o 18:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Začal sa nakrúcať film Generál, ktorý mapuje osud Štefánika

Režisérom filmu a spoluautorom scenára je francúzsky režisér Jérôme Cornuau, ktorý má na konte viacero medzinárodne úspešných francúzskych filmov, ako sú Tigrova brigáda, alebo Chic!

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 5. júla (TASR) – Nakrúcanie slovenského filmu Generál začalo vo štvrtok prvým filmovacím dňom v bratislavských štúdiách RTVS. Film bude mapovať osudy generála francúzskej armády Milana Rastislava Štefánika, jedného zo zakladateľov 1. Československej republiky. Budúci rok v máji si Slovensko pripomenie 100 rokov od leteckej nehody v Ivanke pri Dunaji, pri ktorej Štefánik zahynul.

„Štefánik predstavuje úžasné prepojenie medzi Slovenskom, Československom, Francúzskom a Európou. Jeho osud je nesmierne zaujímavý, pretože sa pohyboval v prostredí formovania dnešnej Európy,“ povedal Cornuau, podľa ktorého chce film zachytiť dramatickú dobu, ale aj psychológiu veľkej osobnosti v osudových dejinných zlomoch. „Aj výtvarne pôjde o spojenie realistického pohľadu a istej štylizácie doby prelomu 19. a 20. storočia,“ dodal režisér.

Postavu Štefánika bude hrať slovenský herec Milan Ondrík, ktorý vníma svoju postavu ako veľkú výzvu. „Veľa ľudí vníma Štefánika cez jednu fotku v generálskej čapici. Ale Štefánik bol mnohostranná a provokatívna osobnosť, ktorej príbeh sa ani nezmestí do jedného filmu,“ myslí si Ondrík, ktorého podľa jeho slov so Štefánikom spája to, že tiež pochádza z dediny a bol šiestym dieťaťom v rodine. „Pevne verím, že sa nám s režisérom podarí čo najvernejšie predstaviť jeho život, ale tak, aby to bolo čo najautentickejšie. A budem rád, ak bude Milan Ondrík uveriteľný Milan Štefánik," povedal herec.

Film Generál vzniká s podporou Audiovizuálneho fondu, RTVS a ďalších partnerov. Okrem celovečernej filmovej podoby vznikne aj rozšírený trojdielny televízny seriál. Film produkčne pripravuje spoločnosť JMB films.