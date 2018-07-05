WIMBLEDON: Anderson, Kohlschreiber a Fabbiano postúpili do 3. kola
Kevin Anderson v 2. kole ako nasadená osmička zvíťazil nad Talianom Andreasom Seppim.
Wimbledon 5. júla (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole ako nasadená osmička zvíťazil nad Talianom Andreasom Seppim 6:2, 6:7 (7), 6:3, 6:4. Tretí nasadený Chorvát Marin Čilič neobháji vlaňajšie finále. Jeden zo spolufavoritov na titul viedol nad Argentínčanom Guidom Pellom 2:0, na napokon prehral po päťsetovej bitke. Druhý nasadený Španiel Rafael Nadal si poradil s Kazachom Michailom Kukuškinom 6:4, 6:3, 6:4.
Muži - dvojhra - 2. kolo:
Novak Djokovič (12-Srb.) - Horacio Zeballos (Arg.) 6:1, 6:2, 6:3, Nick Kyrgios (15-Austr.) - Robin Haase (Hol.) 6:3, 6:4, 7:5, Rafael Nadal (2-Šp.) - Michail Kukuškin (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:4, Guido Pella (Arg.) - Marin Čilič (3-Chor.) 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (3), 7:5, Alex de Minaur (Austr.) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6:2, 6:7 (8), 7:5, 6:3, John Isner (9-USA) - Ruben Bemelmans (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7, (6), 6:7 (3), 7:5, Stefanos Tsitsipas (31-Gr.) - Jared Donaldson (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, Frances Tiafoe (USA) - Julien Benneteau (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, Kevin Anderson (8-JAR) - Andreas Seppi (Tal.) 6:3, 6:7 (7), 6:3, 6:4, Philipp Kohlschreiber (25-Nem.) - Gilles Muller (Lux.) 7:6 (6), 7:6 (4), 7:6 (3), Thomas Fabbiano (Tal.) - Stan Wawrinka (Švajč.) 7:6 (7), 6:3, 7:6 (6), Gilles Simon (Fr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 7:6 (4), 6:2
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