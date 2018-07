TASR

Dnes o 17:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Trnava získala Jaroviča a Dangubiča

Útočník Senad Jarovič podpísal kontrakt na dva roky, ďalší ofenzívny hráč Filip Dangubič zmluvu na tri roky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Trnava 5. júla (TASR) - Úradujúci fortunaligový šampión FC Spartak Trnava získal vo štvrtok dvoch futbalistov. Útočník Senad Jarovič podpísal kontrakt na dva roky, ďalší ofenzívny hráč Filip Dangubič zmluvu na tri roky.

"Prežívam výborné pocity. Spartak je veľký klub s obrovským štadiónom a k tomu má fantastických fanúšikov. Cítim sa naozaj veľmi dobre. Chalani ma pozitívne prijali medzi seba," uviedol 20-ročný Jarovič v tlačovej správe Spartaka. Naposledy bol na hosťovaní v slovinskom NK Dob, kam prišiel zo svojho materského klubu NK Domžale. "Teší nás, že sme dospeli so Senadom k dohode. O svojich kvalitách nás presvedčil v tréningovom procese, ako aj v súboji s Ostravou. Cítiť z neho veľkú motiváciu a túžbu na sebe pracovať. Pre mňa osobne ide o futbalistu s veľkou budúcnosťou," povedal generálny manažér Pavel Hoftych.

Dvadsaťtriročný Dangubič prišiel z HNK Rijeka: "Všetko na mňa okamžite zapôsobilo - štadión, podmienky či ľudia okolo klubu. Vážim si, že budem súčasťou takéhoto mužstva. Verím, že dokážem čo najviac pomôcť spoluhráčom a ukážem to najlepšie, čo viem. V minulej sezóne som videl niektoré majstrovské zápasy a sledoval som slovenskú súťaž. Uvedomujem si, že je to pre mňa veľká príležitosť, ako sa posunúť na vyššiu úroveň." Dangubič naberal skúsenosti hosťovaním v slovinskej súťaži, odohral tam 2,5 roka. Má na konte štarty v mládežníckych výberoch Chorvátska od kategórie do 15 rokov po 21.

"Je futbalista do útočnej formácie. V Rijeke sa pravidelne zapájal do prípravy. Väčšinu času bol na hosťovaní v Slovinsku. Góly vie pripraviť, ale dokáže aj zakončiť. Veríme, že tiež on nám pomôže v ofenzíve. Využili sme príležitosť priviesť ho do klubu. Výhoda je, že letnú prípravu, vrátane zápasov, absolvoval v kádri silnej Rijeky. Je stopercentne pripravený nastúpiť do tréningu a duelov," uzavrel Hoftych.

Obaja hráči sa už s mužstvom pripravujú na nadchádzajúci ročník.