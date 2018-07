TASR

Dnes o 11:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: Lušňák sa po roku vracia k hokeju

Lušňák sa zapojí do prípravných zápasov v drese HKM Zvolen, v ktorom už pôsobil v závere sezóny 2016/2017.

Patrik Lušňák, archívna snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zvolen 5. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Patrik Lušňák sa po zdravotných problémoch vracia k hokeju. Zapojí sa do prípravných zápasov v drese HKM Zvolen, v ktorom už pôsobil v závere sezóny 2016/2017. Uviedol to v rozhovore pre stránku dalito.sk.

Lušňák má za sebou haváriu, ktorej následkami boli vážny úraz hlavy, problémy so sluchom a dlhodobá absencia od hokeja. Po mnohých vyšetreniach, návštevách lekárov a rekonvalescencii má ambíciu vrátiť sa do hokejového kolotoča. "Po predošlej magnetickej rezonancii mi lekár povedal, že môj mozog sa mi zregeneroval do normálu, čomu sám neveril, že po takom úraze sa to dalo takto dobre dokopy. Dokonca mi povedal, že môžem zaťažovať telo aj hlavu na maximum a mám robiť čo najťažšie cviky, aby si hlava zvykla. A môžem hrať ďalej hokej, že sa nemám čoho báť," uviedol Lušňák v rozhovore pre dalito.sk.

V čase mimoriadne nepríjemnej udalosti bojoval aj o novú zmluvu v Slovane Bratislava. Za sebou mal dve sezóny v drese "belasých," tú druhú si predĺžil v drese HKM Zvolen. Práve pod Pustým hradom sa pokúsi o reštart kariéry. "Ústne sme sa dohodli, že s nimi absolvujem prípravu na ľade a odohrám prípravné zápasy. Keď sa budem cítiť na sto percent a bude spokojný aj tréner, tak budeme komunikovať o novom kontrakte," poznamenal Lušňák.

Vo zvolenskom drese odohral v závere sezóny 2016/2017 celkovo 13 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 5 gólov a 7 asistencií. Okrem Slovana Bratislava v minulosti pôsobil aj Piešťanoch a Skalici, vyskúšal si aj najvyššie súťaže v Bielorusku a Česku. V rokoch 2015 a 2016 štartoval na MS.