TASR

Dnes o 19:04 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Basketbalistky SR do 20 rokov sa chcú na ME udržať medzi elitou

Návrat do A-kategórie sa zrodil pred rokom v izraelskom Eilate, kde sa výber radoval zo striebra.

Na snímke sprava slovenské reprezentantky v basketbale žien do 20 rokov kapitánka tímu Júlia Lelkes a Nikola Kováčiková počas tlačovej konferencie pred odchodom na ME v maďarskom Šoproni (7.-15. júla 2018). — Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien do 20 rokov sa po ročnej pauze vráti medzi európsku špičku. Pre zverenkyne Juraja Suju sa už v sobotu začnú majstrovstvá Európy v maďarskom Šoprone (7. – 15. júla). Cieľ pre reprezentačný výber je jasný – zachovať si príslušnosť medzi elitou.

Návrat do A-kategórie sa zrodil pred rokom v izraelskom Eilate, kde sa výber radoval zo striebra. Nad jeho sily boli vtedy Nemky, s ktorými prehrali vo finále 54:60. V súčasnom kádri je len dvojica hráčok, ktoré boli súčasťou tohto úspechu – Júlia Lelkes a Nikola Kováčiková. Úspešný realizačný tím však neprešiel zmenami, hlavný tréner je aj naďalej Suja, asistovať mu bude opäť dvojica Miloslav Michálik a Milan Špiner.

Spolu so zverenkyňami absolvovali viac ako mesačnú prípravu na európsky šampionát, ktorá bola rozdelená do piatich prípravných blokov. V nich odohrali šesť prípravných stretnutí, v ktorých sa však z víťazstva neradovali ani raz. Pozitívom určite boli predvedené výkony, tie sa zlepšovali počas celej prípravy. Práve záverečný dvojzápas v Maďarsku naznačil, že sa so súperkami na ME môžu pasovať. "Prvé problémy prišli pri skladaní družstva, mali sme pomerne dosť ospravedlneniek zo zdravotných dôvodov. Veľa hráčok, ktoré sa zúčastňovali na šampionátoch v tejto kategórii, tu teraz nie je. Niektoré majú premiéru, niektoré neboli vo výberoch dlhší čas. Keď sme sa potom dali dokopy a začali sme pracovať, príprava prebiehala presne podľa plánov. Som s ňou veľmi spokojný aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo zvíťaziť. Všetko nám funguje lepšie ako pred rokom. Najdôležitejšia je aj výkonnosť, po troch týždňoch tvrdej práce sa nám podarilo dostať na určitú úroveň, ktorú sme ukázali v Maďarsku. Som spokojný, dúfam, že to však pôjde ešte smerom hore," zhodnotil Suja.

Kapitánkou bude Júlia Lelkes, ktorá zároveň patrí aj k najskúsenejším hráčkam: "Mám trochu strach zo zodpovednosti, ale na druhej strane sa teším a je to pre mňa pocta. Výhodou môže byť skúsenosť, pretože každý šampionát, na ktorom som hrala, mi niečo dal. Prinajhoršom podporím baby a poradím im pri hre. To môže byť plus z mojej strany. Snáď sa nám na ME podarí podať čo najlepší výkon."

Jednou z ťahúňok má byť aj Nikola Kováčiková, ktorá má bohaté skúsenosti z mládežníckych reprezentácií, ale aj pôsobenia medzi ženami. "Sila tímu je najmä v kolektíve. Zatiaľ je to výborné. Dúfam, že to bude takto aj pokračovať. Boli by sme veľmi rady za postup medzi najlepšiu osmičku. Druhý cieľ je urobiť si prípadne také druhé finále v druhej osmičke, aby sme sa dostali na deviate miesto," povedal rozohrávačka americkej univerzity Georgetown.

Slovenky sa v Šoprone predstavia v B-skupine, postupne si zmerajú sily s Talianskom (7. júla), Švédskom (8. júla) a Francúzskom (9. júla). "Ambícia je zlepšovať sa od zápasu k zápasu, aj keď to bude ťažké, pretože už budú aj únava a určitý stres. Veľmi si želám, aby sa zachovali príslušnosť v A-kategórii a kontakt so špičkou. Nie je môj sen prejsť do osmičky, ako sa nám to už podarilo. Nechcem to 'hrotiť', aby to bolo cieľom a v prípade jeho nesplnenia sa rozpadneme. Chceme pôsobiť konzistentným dojmom, ako jeden tím, ktorý ide spolu. Chceme sa prezentovať sympaticky," vyjadril sa reprezentačný tréner k ambíciám.

Po skupinovej fáze na Slovenky čaká deň voľna, po ktorom sú na programe osemfinálové zápasy. Tie rozhodnú, či budú zverenkyne Suju namočené do boja o záchranu alebo na ne bude čakať ďalšia fáza vyraďovačky. O kategóriu nižšie zostúpia družstvá na 14. až 16. mieste.