TASR

Výskumný projekt EÚ na pomoc farmárom koordinuje univerzita v SR

Projekt sa začal v roku 2016 a pracujú na ňom vedci zo Slovenska, Maďarska, Írska, USA a Kanady.

Bratislava 4. júla (TASR) - Medzinárodný tím vedcov pod slovenským vedením vyvíja senzory na meranie mliečnych enzýmov, ktoré by mohli umožniť farmárom analyzovať vzorky mlieka priamo na farme. To by im mohlo pomôcť zvýšiť kvalitu svojich výrobkov. Informovala o tom Európska komisia.

"Farmári zvyčajne nemajú špecializované analytické techniky na kontrolu svojich výrobkov. Vzorky pošlú centralizovanému ústavu, avšak ich vyhodnotenie trvá určitý čas," vysvetľuje Tibor Hianik z Univerzity Komenského, ktorý projekt vedie. Jeho výsledkom by preto mal byť prototyp zariadenia, ktoré farmárom sprostredkuje okamžité informácie o kvalite mlieka.

Senzory majú byť schopné identifikovať dva typy enzýmov v mlieku - plazmín a laktázu. Meranie množstva plazmínu v mlieku je dôležitou súčasťou kontroly kvality, pretože väčší podiel enzýmu je vhodnejší na výrobu syra, ale pri pasterizovanom mlieku môže spôsobiť, že bude horké. Laktáza sa zas využíva pri výrobe produktov bez obsahu laktózy.

Projekt sa začal v roku 2016 a pracujú na ňom vedci zo Slovenska, Maďarska, Írska, USA a Kanady. Grant na výskum je vo výške viac ako 1,2 milióna eur a je súčasťou akčného programu EÚ Marie Skłodowska-Curie. Súčasťou projektu je aj spolupráca s firmami, ktoré pomáhajú transformovať výsledky výskumu do reálnych fariem.