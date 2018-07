TASR

Dnes o 18:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní WIMBLEDON: Federer po triumfe nad Lackom: Dobre som mixoval údery

Lukáš Lacko, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 4. júla (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko neuspel v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadenému obhajcovi titulu Švajčiarovi Rogerovi Federerovi podľahol 4:6, 4:6, 1:6. Jeho maximom na trávnatých dvorcoch All England Clubu zostáva 3. kolo z rokov 2016 a 2012. Posledným slovenským želiezkom v singli zostala Dominika Cibulková, ktorá nastúpi vo štvrtok proti Britke Johanne Kontovej.

Lacko v prvom sete na centri vo Federerovej "obývačke" držal s favoritom krok do stavu 3:3- V siedmom geme osemnásobný wimbledonský šampión prelomil podanie slovenskej jednotky a výhodu brejku pretavil v zisk úvodného dejstva. Federer výborne servoval, varioval údery, často využíval stopbaly. Neraz uspal súpera bekhendovými slajzmi, potom prešiel rýchlo do útoku a nekompromisne zakončil výmenu forhendovým winnerom do odkrytej časti kurtu. O osude druhého setu rozhodol Federerov brejk na 3:2.

Švajčiar súkal jedno eso za druhým, pri jeho servise sa prakticky nehrali žiadne výmeny. Na začiatku tretieho setu si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 4:1 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V siedmom geme premenil po víťaznom forhende hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Lackom na 3:0. Aj v roku 2014 na Roland Garros a v januári 2011 na Australian Open ho zdolal v troch setoch. Federer v tomto roku štartuje vo Wimbledone jubilejný dvadsiatykrát, čo je rekord v Open ére. Ak by získal deviaty titul, vyrovnal by zápis legendárnej Američanky Martiny Navratilovej.

Federer bol po suverénnom víťazstve nad Lackom spokojný. "Hral som veľmi dobre, na dvorci som sa cítil fajn. Pri svojom podaní som si udržal maximálnu koncentráciu, dobre som mixoval údery a kvalitne returnoval. Výborne mi dnes fungoval bekhendový slajz. Čakal som, že to nebude ľahký zápas. Lacko hrá na tráve veľmi dobre, veď minulý týždeň bol až vo finále turnaja ATP v Eastbourne. O to som radšej, že som to dnes zvládol v troch setoch a ušetril si sily a energiu na ďalšie zápasy," uviedol držiteľ 20. grandslamových trofejí v prvom rozhovore.