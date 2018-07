TASR

Akvabely SR celkovo druhé vo Svetovej sérii, Szauder: Som na ne hrdý

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Richard Kvasňovský

Bratislava 4. júla (TASR) - V záverečnom kole Svetovej série synchronizovaných plavkýň v uzbeckom Taškente si slovenské akvabely vybojovali päť medailí, z toho jednu zlatú. Svojimi výkonmi obsadili v tímových zostavách celkovo druhé miesto za víťaznou Ukrajinou.

"Je to jeden z najlepších výsledkov kolektívnych športov v slovenskej histórii. Máme skvelý tím, dievčatá sú bojovníčky a taktiež psychicky sú veľmi silné. Dokázali skĺbiť skvelé športové výkony s výbornými študijnými výsledkami a som na ne hrdý. Verím, že sa stanú príkladom pre mladých ľudí na Slovensku, pretože dosiahli veľký úspech," povedal na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave reprezentačný tréner Gábor Szauder.

Medzi sólistkami obsadila Nada Daabousová celkovo 5. priečku a spolu s Dianou Miškechovou skončili trináste v párových zostavách. "Bola to veľká skúsenosť a dosiahli sme výborné výsledky v kvalitnej konkurencii. Porovnávať sa s tými najlepšími je viac ako tréning a určite nám to pomôže posunúť sa dopredu. Úspech sme dosiahli ako tím, pomáhame si. Dúfam, že zostaneme spolu aj naďalej a zúčastníme sa na Svetovej sérii aj v budúcom roku," vyhlásila Daabousová.

"Druhé miesto je výborné a sme rady, že sa nám to podarilo. Na väčších podujatiach sme sa prezentovali najmä párovými zostavami, no teraz sme súťažili aj vo všetkých štyroch tímových súťažiach. Bol to veľký zážitok," doplnila svoju reprezentačnú kolegyňu Miškechová.

Asistentka trénera Monika Thuringerová na záver poďakovala Slovenskej plaveckej federácii a sekcii synchronizovaného plávania: "Ďakujeme im za to, že nám umožnili reprezentovať Slovensko, bez ich pomoci by sme to nedokázali."