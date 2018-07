Dominika Dobrocká

Ako zistíte, že je to ten pravý? Podľa Baracka Obamu stačí odpovedať na tieto 3 otázky

Vstúpiť do manželstva je veľmi zásadná vec. Bývalý prezident Barack Obama má svoj návod na šťastný život vo dvojici.

— Foto: obamalibrary.gov

WASHINGTON 5. júla - Barack Obama a jeho manželka Michelle sú ukážkou, že šťastné a spokojné manželstvo sa dá udržať aj po rokoch. Bývalý prezident vie, že na vzťahu treba neustále pracovať a treba poznať odpovede na základné otázky. Na radu sa ex-prezidenta opýtal aj jeho bývalý mediálny poradca Dan Pfeiffer, ktorý Biely dom opustil v roku 2015. Pred svojím odchodom s Obamom hovoril o svojej budúcnosti aj o tom, že by sa so svojou priateľkou Howli Ledbetterovou chceli posunúť ďalej. Vtedy sa ho prezident opýtal, či spolu žijú. Pfeiffer vo svojej knihe „Yes We (Still) Can prezradil“, že prezident každému rád dával rady týkajúce sa manželstva.

Obama vždy tvrdil, že pred uzavretím manželstva je potrebné samému sebe položiť tri základné otázky týkajúce sa potenciálneho životného partnera. „Je to niekto, koho považujete za zaujímavého?“ znela prvá otázka. „Strávite s touto osobou viac času, ako ktokoľvek iný, po zvyšok svojho života. Nie je nič dôležitejšie, ako chcieť vždy počuť to, čo vám chce povedať,“ dodal k otázke prezident. Prvá a druhá otázka sú rovnako dôležité, aj keď nie na každú bola potrebná siahodlhá odpoveď. „Dokáže vás rozosmiať?“ vyslovil druhú otázku Obama smerom k Pfeifferovi.

Rozhovor sa následne obrátil na deti. „Neviem, či plánujete deti, ale ak to urobíte, myslíte, že bude dobrá mama?“ na tretiu a priamu otázku Pfeiffer snáď nikdy nezabudne. „Život je dlhý. To sú veci, na ktorých naozaj záleží,“ dodal prezident. Mediálny poradca odpovedal na všetky odpovede pozitívne, za čo je dodnes rád. „Howli je neuveriteľne zaujímavá a oveľa zábavnejšia, ako som ja. A viem, že bude fenomenálna matka,“ zneli Pfeifferové slová. „Znie to tak, že ona je tá pravá. Ste šťastlivec,“ odpovedal Obama.

Pfeiffer a jeho láska Howli sa v októbri roku 2016 vzali. Boli jeden zo štyroch párov, ktorý si v ten rok povedal svoje „Áno“ po tom, ako sa stretli a rozprávali s prezidentom. „Obama bol vždy veľmi hrdý na vzťahy, ktoré sa podarili aj vďaka jeho slovám a radám,“ píše Pfeiffer vo svojej knihe. Vzhľadom na to, že bývalý prezident oslávil so svojou manželkou 25. výročie svadby, bolo by ťažké nájsť lepšieho radcu. Veľmi podobnú rétoriku má aj Michelle Obamová a práve preto je ich manželstvo spokojné a šťastné.