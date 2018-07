Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mamička svojho syna učí, že sa o hračky nemusí deliť. Prečítajte si jej vysvetlenie, prečo je to rozumné

Mladá mamička na internete rozpútala obrovskú diskusiu, pretože svojho syna učí, že sa nemusí s ostatnými deťmi podeliť o hračky, ak nechce. Jej vysvetlenie však stojí za prečítanie!

Deti na ihrisku, ktoré si požičiavajú hračky. — Foto: Facebook/AlanyaKolberg

SPRINGFIELD 4. júla - Pokiaľ ide o hračky, zvykneme deti učiť, aby sa o ne vedeli podeliť. Je užitočné, ak sa vaši potomkovia už detstve naučia byť štedré a nemajú problém požičať svoje veci iným ľuďom. Rovnako užitočné však je, keď sa deti naučia, že nemusia mať hneď všetko, čo chcú. Táto mamička však za tým vidí ešte viac.

Neznámi chlapci si pýtali jeho hračky

Keď bola Alanya Kolbergová so svojím malým synom Carsonom v parku, zrazu sa pri ňom objavila skupinka šiestich chlapcov a všetci od neho pýtali jeho hračky. Bol z toho zmätený a nevedel, čo má robiť, preto sa spýtavým pohľadom pozrel na mamu. Tá svojou reakciou pobúrila okolo sediace mamičky, no na svoju odpoveď má rozumné vysvetlenie.

"Môžeš im povedať nie, Carson," povzbudila chlapca. Ten im teda odmietol hračky dať a okamžite jej to prišli požalovať. Alanya sa však svojho syna zastala: "Nemusí sa s vami podeliť. Povedal nie. Keď sa bude chcieť podeliť, urobí to." Ostatní rodičia však pre tento názor nemali pochopenie. Pre všetkých preto na sociálnej sieti napísala, prečo sa podľa nej deti nemusia so všetkým deliť.

Urobili by to dospelí inak?

"Ak ja, ako dospelá, prídem do parku a jem sendvič, musím sa oň deliť s ostatnými ľuďmi v parku? Nie! Bude sa iný zdvorilý dospelý, ktorého nepoznám, naťahovať za mojím sendvičom a urazí sa, keď mu ho nedám? Tiež nie," snažila sa prirovnať situáciu medzi deťmi k správaniu u dospelých. "Takže, zatiaľ, čo na mňa vrháte odsudzujúce pohľady, pravdepodobne si myslíte, že sme so synom nevychovaní, ale komu tu chýba dobré správanie? Osobe, ktorá sa zdráha dať svoje hračky šiestim cudzím osobám, alebo 6 neznámych ľudí, ktorí požadujú niečo, čo im nepatrí, zatiaľ čo ich majiteľovi to očividne prekáža?" pokračovala vo svojej úvahe, ktorá mnohých rodičov prinútila k zamysleniu.

Nejde o to učiť deti lakomstvu či sebectvu. Foto: Pixabay

Syna chce naučiť asertivite

Vychovávať deti k sebectvu by nebolo správne, mamičke však ide o to, nájsť tú správnu hranicu a po prečítaní jej vysvetlenia našla aj veľa zástancov. "Poznám dospelých, ktorí sa nikdy ako deti nenaučili s ostatnými deliť, ale poznám omnoho viac takých, ktorí nedokážu ľuďom povedať nie, alebo stanoviť hranice a brať ohľad aj na seba," vysvetlila Alanya, ktorá nechce, aby bol jej syn lakomý, no zároveň ho túži naučiť, aby sa nepodriaďoval vždy iným iba preto, že niečo od neho chcú. Pritom videla, že s dcérou jej kamarátky sa o hračky bez problémov podelil a dokonca ho to tešilo.

Jej príspevok zožal na internete obrovský ohlas a rozpútal veľkú diskusiu. Je však už na každom, či sa s názorom mladej mamičky stotožní, alebo sa mu pozdávať nebude.