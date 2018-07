Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Trojročné dievčatko porazilo rakovinu vďaka neznámej darkyni. Tá si ju zavolala na svadbu ako svoju družičku

Malá bojovníčka prijala kostnú dreň od anonymnej darkyne. Záchrankyňa spravila krásne gesto.

— Foto: Repro foto cnn.com

MONTGOMERY 5. júla - Svadba bez družičiek by pre mnohé nevesty nebola úplne dokonalá. Niektoré si na tento post vyberú spomedzi priateliek, iné sa rozhodnú pre deti z rodiny. Nevesta Hayden Hatfield Ryalsová sa však pri výbere vydala inou cestou. Jej družičkou bolo iba trojročné dievčatko menom Skye Savren-McCormicková. Úplne cudzie dieťa však bolo krásnej neveste bližšie, ako si mnohí môžu myslieť. Malej princeznej totiž Hayden zachránila život.

Zdravotné komplikácie malej Skye

Dievčatko bojuje so zákernou rakovinou. Keď nemala ani rok, lekári jej diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny zvanú „juvenilná myelomonocytická leukémia“. Musela dostávať transfúzie krvi a krvných doštičiek takmer každý deň. V nemocnici pre komplikácie vzniknuté pri liečbe musela stráviť dlhých 10 mesiacov. Potrebovala bezodkladne podstúpiť transplantáciu kostnej drene. Našťastie sa našla dokonalá zhoda s anonymným darcom. Bola ňou 26-ročná Hayden, ktorá na vysokej škole podpísala súhlas a zaradila sa tak na zoznam darcov kostnej drene. V tej dobe si nebola mladá žena istá, čo v živote chce. Cítila však, že darovanie krvi, krvných doštičiek a kostnej drene je dôležité, a tak sa rozhodla zaregistrovať ako darca.

Foto: Reprofoto Cnn

Od registrácie ubehol rok, keď sa dozvedela, že malá Skye bojuje a potrebuje transplantáciu. „Všetko sa zmenilo. Odvtedy je to moja priorita číslo jedna,“ spomína Hayden. Darovanie kostnej drene je anonymné, takže sa darkyňa Hayden a Skye nestretli. Boli však už navždy spojené. Lekári dievčatku dávali 10 % šancu na prežitie. Rodina sa totiž dozvedela ďalšiu hroznú správu. Skye napadala ďalšia forma rakoviny, tentokrát potransplantačná lymfoproliferatívna choroba. Pričom menej ako 1 % príjemcov kostnej drene táto porucha dostihne. Šance na prežitie boli zúfalo nízke. Chemoterapia a ďalšia transplantácia zabrala a zvýšila šancu na prežitie. „Je to bojovníčka, ktorá má obrovskú odvahu a úžasný postoj. Myslím, že by sme sa všetci mohli učiť od tohto 3-ročného dievčatka,“ povedala Hayden.

Vznik priateľstva

Krátko po transplantácii poslala Hayden anonymný list adresovaný rodine malej Skye prostredníctvom neziskovej organizácie Be the Match, vďaka ktorej darovala svoju kostnú dreň. V liste Hayden priznala, že nad rodinou rozmýšľala, a že darcovstvo jej dáva obrovský zmysel. Matka malého dievčatka odpovedala rovnako anonymným listom. Napokon sa obe strany dohodli, že sa stretnú. Nezastavil ich ani fakt, že rodina žila v Kalifornii a Hayden v Alabame. Začali spolu komunikovať postupne, najprv cez email, potom telefonicky a prostredníctvom správ. Keď mala Skye narodeniny, darkyňa a už rodinná priateľka jej poslala darček. Pozvala ju na svadbu a požiadala ju, aby jej išla za družičku. „Zostali sme naozaj prekvapení. Bolo to krásne,“ spomína matka dievčatka.

Foto: Reprofoto cnn.com

Skye však v tom čase bola na kyslíku a rodičia si nedokázali predstaviť, ako by sa táto chvíľa dala zrealizovať. Onedlho však lekári kyslík dievčatku odobrali a povedali, že bude v poriadku. Skye teda už nič nestálo v ceste, aby sa svadby zúčastnila. Prvýkrát sa dve blízke osoby stretli na svadobnej skúške. „Boli sme vpredu a rozhliadali sme sa. Keď prišla Hayden ku Skye, okamžite klesla na kolená. Skye jej dala veľkú pusu a celý večer pri sebe sedeli. Bolo to krásne,“ priznala dojatá mamička.

Obe cítili vzájomné prepojenie. Dievčatko nevedelo, že aj vďaka Hayden jej lekári zachránili život. Vedela však, že ide o niekoho zvláštneho a blízkeho. Aj nevesta priznala, že po zvyšok svojho života bude cítiť so Skye zvláštne prepojenie. Krásna svadba sa tak konala aj za prítomnosti malej družičky, ktorá poctivo trénovala niekoľko dní. Aj napriek tomu jej pred vykročením do uličky košík s kvetmi spadol na zem. Nič vážne sa však nestalo a Skye to zvládla. Nikto, kto sa svadby zúčastnil, nikdy na tento silný zážitok nezabudne. „V miestnosti nebolo suché oko,“ prezradila svadobná fotografka.