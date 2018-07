Brankár Šemrinec predĺžil zmluvu s AS Trenčín o ďalšie dva roky

TASR

Brankár Igor Šemrinec (vpravo). — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 4. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Igor Šemrinec bude v kariére pokračovať v drese AS Trenčín. Podľa informácie na oficiálnom webe AS sa s vedením klubu dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dva roky. Ten pôvodný mu mal vypršať najbližšiu zimu.

Tridsaťročný brankár prišiel do Trenčína v roku 2010. Na začiatku kryl chrbát skúsenejšiemu Milošovi Volešákovi, no po jeho odchode v lete 2014 prebral post prvého brankára. Náročnú úlohu si zastal a jeho spoľahlivé výkony sa podpísali pod najväčšie úspechy v histórii trenčianskeho futbalu. "Som veľmi spokojný, že klub so mnou ráta a spojenie s AS Trenčín bude pokračovať ešte dva a pol roka. Zažil som tu veľmi úspešné obdobie. Dvakrát za sebou sme vyhrali double a už šiestym rokom sa zúčastňujeme v predkolách Európskej ligy. Puto medzi mnou a Trenčínom je veľmi silné, predsa len, dnes je to už osem rokov čo som sem prišiel. Trenčín sa za ten čas stal mojím druhým domovom," povedal Šemrinec po podpise.

"Igor tu zažil lepšie či horšie obdobia a takýto človek do AS Trenčín jednoznačne patrí. Je jednou z osobností klubu aj kabíny. Je to prototyp profesionála, ktorý miluje čo robí a robí to absolútne so všetkou vervou a odovzdanosťou. Aj preto sa mu vrátili roky, keď bol dvojkou za Milošom Volešákom. Svojimi skúsenosťami môže pomôcť mladým brankárom a hráčom," povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.