Dni humoru prinesú do centra hovorené slovo, spev, divadlo i film

Dni humoru otvorí Divadlo Actores z Rožňavy s predstavením The Family Bandwagon 2. Zábavnú produkciu tvorí živá hudba, spev, tanec a komické situácie členov medzi sebou i medzi divákmi.

Ilustračný snímok. — Foto: TASR

Poprad 4. júla (TASR) - Festival Popradské kultúrne leto 2018 ponúkne domácim i návštevníkom aj v tomto roku osvedčené Dni humoru. „Centrum mesta tak bude štyri dni patriť známym menám, ktoré prinesú príjemné osvieženie a zábavu v podobe hovoreného slova, spevu, divadla i filmu,“ informoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

Dni humoru otvorí vo štvrtok (5.7.) Divadlo Actores z Rožňavy s predstavením The Family Bandwagon 2. Zábavnú produkciu tvorí živá hudba, spev, tanec a komické situácie, ktoré rozohrávajú členovia paranormálnej rodinky medzi sebou i medzi divákmi. „Neoddeliteľnou súčasťou predstavenia budú svetoznáme melódie ako Hit the road Jack!, Tu Vuo Fa L’Americano, It Don’t Mean A Thing, Addams Family a mnohé ďalšie v netradičnom aranžmáne s hosťom a skvelým cimbalistom Jurajom Helcmanovským, v hlavnej úlohe s Robom Šimkom - lídrom skupiny Massriot a finalistom Superstar,“ doplnil Galajda.

V piatok (6.7.) bude centrum Popradu patriť skupine Ščamba, ktorá zabáva a rozveseľuje ľudí už dlhé roky. Okrem veľkého množstva každoročne odohraných koncertov na Slovensku stihla vystúpiť aj na Morave, v Čechách, v Chorvátsku, Rumunsku a dvakrát v USA, kde zabávala tam žijúcich krajanov.

„Dni humoru si užijú aj malé deti, pre ktoré vystúpi v sobotu 7. júla dopoludnia o 10. hodine Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice s predstavením Čert a Káča,“ upozornil hovorca s tým, že humor nebude chýbať ani vo večernom premietaní pod oblohou v priestore medzikostolia na Námestí sv. Egídia. V sobotu o 21. hodine Popradčania môžu vidieť francúzsku komédiu Aj dvaja sú rodina.

Dni humoru vyvrcholia v nedeľu (8.7.) o 15. hodine vďaka Andrejovi z Košíc, ktorý svoje pestré príhody spojí s vystúpením spevácko-kabaretného tria Traja z raja.