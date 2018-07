TASR

Dnes o 11:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní WWF: SR by mala pozemky v lokalite UNESCO vyhlásiť za bezzásahové

WWF pripomína, že SR Výboru svetového dedičstva UNESCO sľúbilo zabezpečenie ochrany v troch rezerváciách. Zatiaľ dosiahlo dohodu len v jednej z nich.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovensko by malo urýchliť prijímanie opatrení na ochranu Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vyzýva na to Svetový fond na ochranu prírody (WWF) na Slovensku. Podľa neho by bolo jasným signálom napríklad vytvorenie bezzásahovej zóny na štátnych pozemkoch. "Štát to môže spraviť prakticky hneď," navrhuje riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

WWF tiež pripomína, že Slovensko Výboru svetového dedičstva UNESCO sľúbilo zabezpečenie ochrany v troch rezerváciách. Zatiaľ však podľa informácií WWF dosiahlo dohodu len v jednej z nich (Vihorlat) a ani tento návrh doteraz nepredložilo na rokovanie vlády. "Proces vyhlasovania rezervácií by sa mal urýchliť a riešiť komplexne so všetkými zainteresovanými skupinami a rezortmi na celom území lokality," odporúča Plassman.

Výbor svetového dedičstva na svojom 42. zasadnutí v Bahrajne vyzval Slovensko na čo najskoršie spresnenie hraníc Karpatských bukových pralesov. S tým súhlasí aj WWF. "Je dôležité, aby sa hranice spresnili čím skôr, nakoľko v súčasnosti si rôzne subjekty ich priebeh vysvetľujú rôzne. Prebiehajúca ťažba ohrozuje celistvosť jadrovej zóny lokality a tiež nevhodným spôsobom zasahuje do ochrannej zóny," hovorí. Na pokračujúcu ťažbu upozornilo aj UNESCO.

Pre envirorezort je spresnenie hraníc aj naďalej výzvou. Uznáva však, že jeho dokončenie umožní posilniť a zefektívniť ochranu prírodnej pamiatky. "Zabezpečenie najvyššieho stupňa ochrany lokality je nesmierne dôležité. Nielen pre zachovanie samotnej značky UNESCO, ale pre zachovanie práve vzácneho územia," vyhlásil v tejto súvislosti minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Slovensko bude musieť predložiť novú správu o stave lokality o jeden a pol roka - 1. decembra 2019. Hranice však mala obsahovať už predchádzajúca správa, ktorú Slovensko predložilo 1. februára 2018.

"Rozhodne si myslíme, že štát by mal urobiť všetko pre to, aby sa lokalitu UNESCO podarilo zachrániť. Ešte stále máme šancu zastaviť ťažbu dreva, ktorá momentálne ohrozuje najvzácnejšie časti územia. Ide o čas, o chvíľu už môže byť neskoro," uzavrela Plassmann.

Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat. Pralesy sú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov. Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov vrátane slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov.