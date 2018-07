TASR

Program JA Základy podnikania naučil žiakov ekonomicky myslieť

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 4. júla (TASR) – Vzdelávací program JA Základy podnikania naučil žiakov základných škôl v školskom roku 2017/2018 ekonomicky myslieť. TASR o tom informovala PR manažérka JA Slovensko Katarína Palečková.

Program vyučovaný formou learning-by-doing priniesol do škôl 113 odborníkov z praxe. "Žiaci piateho a šiesteho ročníka mali možnosť vyskúšať si pohovor do zamestnania, kusovú výrobu a prácu na výrobnej linke a prenikli aj do tajov marketingu," priblížila Palečková. Do tohto programu sa v uplynulom školskom roku zapojilo 121 tried. "Najväčším prínosom je účasť dobrovoľníkov z praxe, ktorí odovzdali svoje skúsenosti viac ako 2600 žiakom z celého Slovenska. Vďaka konzultantom z praxe sa program dostáva aj do menších miest a obcí, a tak majú možnosť absolvovať ho žiaci z celého Slovenska," uviedla Palečková.

Do programu sa zapojila aj Základná škola s materskou školou v Dolných Orešanoch. "Žiaci sa ľahkou a zábavnou formou naučia základné pojmy a vôbec im to nepríde ako (m)učenie. Na tieto hodiny sa vždy tešia a po ukončení kurzu sú smutní, že je už koniec. Učím to druhý rok a reakcie sú stále rovnaké. Je to naozaj skvelá možnosť pre mladších žiakov, ako im ukázať, že finančná gramotnosť je dôležitá a nie je to len o bifľovaní pojmov," povedala učiteľka Monika Vranová z tejto školy.

Vďaka programu si môžu piataci a šiestaci v základnej škole vyskúšať, ako to vyzerá vo firme. "Hravou formou sa dozvedia viac o výrobe, marketingu, manažmente, organizácii práce, ale aj o finančnej gramotnosti. Naším cieľom je podnietiť žiakov k tomu, aby sa v budúcnosti aktívne a zodpovedne zaujímali o výber svojho budúceho povolania," uzavrel programový riaditeľ neziskovej organizácie JA Slovensko Peter Kalčevský.