TASR

Dnes o 10:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Anglické jedenástkové prekliatie pomohol zlomiť brankár Pickford

Anglickí futbalisti mali až do utorňajšieho večera tristnú bilanciu v tejto činnosti, keď na MS v nej neuspeli ani v jednom z troch prípadov.

Na snímke brankár Anglicka Jordan Pickford chytá penaltu v rozstrele s Kolumbiou v osemfinále MS vo futbale Kolumbia - Anglicko v Moskve 3. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 4. júla (TASR) - Prekliatie futbalistov Anglicka v rozstreloch z 11 m na svetových šampionátoch zlomil mladý tím trénera Garetha Southgatea aj vďaka brankárovi Jordanovi Pickfordovi. V utorňajšom osemfinále 21. MS v Rusku síce Kolumbia vyrovnala v nadstavenom čase na 1:1, po bezgólovom predĺžení však padla v rozstrele 3:4. Pickford v piatej sérii zlikvidoval strelu Carlosa Baccu a postup Albiónu do elitnej osmičky spečatil Eric Dier.

Angličania mali až do utorňajšieho večera tristnú bilanciu v tejto činnosti, keď na MS v nej neuspeli ani v jednom z troch prípadov. Na štadióne Spartaka Moskva pritom k rozstrelu vôbec nemuselo prísť. V nie príliš peknom zápase, plnom faulov a protestov Anglicko viedlo od 57. minúty po premenenej penalte Harryho Kanea. Pre útočníka Tottenhamu Hotspur to bol už šiesty gól na šampionáte, štvrtý z 11 m. Juhoameričania ale ušli hrobárovi z lopaty v 90.+3 minúte, keď po ich vôbec prvom rohu vyrovnal hlavou obranca Yerri Mina.

V treťom rozstrele na turnaji najprv v tretej sérii zaváhal Jordan Henderson a zdalo sa, že Anglicko neprekročí svoj tieň. Hneď vzápätí ale len do brvna napálil loptu Mateus Uribe. Potom prišiel rozhodujúci okamih 24-ročného brankára FC Everton. "Pred zápasom som si urobil poriadny prieskum a študoval som všetky možné materiály. Falcao bol jediný, ktorý to kopol inam ako zvyčajne. Nezaujíma ma, že nie som najväčší brankár na svete. Mám svoje prednosti. Po 90 minútach sme sa zresetovali. Držali sme sa toho, čo povedal náš tréner, že ak zápas dospeje do predĺženia alebo jedenástok, my vyhráme. Rozstrel je lotéria, ale bol som na to pripravený," citovala agentúra AP Pickforda. Ten sa stal po Davidovi Seamanovi len druhým anglickým brankárom, ktorý v rozstrele na MS predviedol úspešný zákrok. "Vitaj v klube," odkázal mu na sociálnej sieti Seaman.

Southgate, ktorý bol tragickou postavou rozstrelu v semifinále EURO 1996 proti Nemcom, po zápase žiaril. "Túto záťaž už nebudem musieť viac nosiť na chrbte. Ale dnešok je špeciálny moment najmä pre tento tím, ktorý dal vieru ďalším generáciám hráčom, že je to možné. Máme skvelých fanúšikov, ktorí za nami stoja po desiatkach rokov frustrácie. Je to veľký moment pre našu krajinu. Som hrdý na to, ako sme hrali. Zápas sme kontrolovali takmer celých 90 minút. Museli sme udržať disciplínu, pretože súperov gól na konci bol tvrdý úder. Ale nezlomili sme sa," hodnotil tréner Anglicka. "Som strašne hrdý na toto mužstvo. Opäť sme ukázali charakter. Bol to veľký večer pre Anglicko," uviedol Kane.

Kolumbia bez zraneného tvorcu hry Jamesa Rodrigueza začala hrať poriadny futbal, až keď musela doháňať náskok. Napokon sa jej to vypomstilo. "Jedno z dvoch mužstiev v jedenástkach musí prehrať. V zápase bolo viac napätia ako sme očakávali. Je to škoda, niektoré verdikty rozhodcu boli sporné. To ale neznamená, že Anglicko nehralo dobre. Má výborné mužstvo. My sme ukázali odvahu a statočnosť. Nikdy nehádžeme uterák do ringu. Ako každý tím na šampionáte, aj my sme chceli vyhrať. Urobili sme maximum pre postup. Bolo to intenzívne, vyrovnané a napínavé. Obe strany si uvedomovali význam tohto zápasu."

Angličania sa v boji o semifinále stretnú v sobotu 7. júla o 16.00 SELČ v Samare so Švédskom, ktoré zdolalo Švajčiarsko 1:0.