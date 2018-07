TASR

Skupina Peha sa vracia po deviatich rokoch na scénu

Comback Pehy bol celkom neplánovaný, povedal niekdajší i súčasný manažér Pehy Petr Tureček.

Ilustračný snímok. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. júla (TASR) – Skupina Peha sa po deviatich rokoch vracia. Takmer jednu dekádu nebolo o nej počuť, jej hity Spomaľ alebo Za tebou však dodnes hrajú rádiá na Slovensku aj v Česku. Peha sa vracia znovu na scénu a chystá sa koncertovať aj nahrávať. Pôvodnú zostavu doplní mladá speváčka Karmen Pál-Baláž, s ktorou sa skupina po prvý raz predstaví naživo 28. júla na festivale Morava Music Fest.

"Comback Pehy bol celkom neplánovaný," priblížil niekdajší i súčasný manažér Pehy Petr Tureček, ktorý sa po dlhom období stretol v Prešove s bubeníkom Martinom Migašom.

"Úplne náhodou sme naťukli aj tému obnovenia kapely, ale nič viac konkrétneho," povedal Tureček, ktorý niekoľko týždňov na to videl kasting na prvé časti televíznej speváckej súťaže, kde vystupovala Karmen. "A v tej chvíli to všetko do seba zapadlo. Keď som ju počul, hneď mi bolo jasné, že jej farba hlasu by bola pre Pehu to pravé. Nakoniec slovo dalo slovo a teraz môžeme po niekoľkých spoločných skúškach s radosťou oznámiť, že Pehu obnovujeme," opísal.

"Je to pre mňa veľká česť s Pehou spievať. Vždy som ich mala rada a navyše hrajú rovnakú muziku, akú počúvam," povedala speváčka Karmen. Rovnako nadšene rozprávajú aj muzikanti Pehy. "Okrem toho, že je Karmen výborná muzikantka, má aj pehavú tvár. A toto všetko spečatilo naše rozhodnutie," dodal Martin Migaš.