Dnes o 08:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Pellegrini chce upraviť prerozdeľovací koeficient pre malé obce

Závisí to však od dohody Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini diskutuje s obyvateľmi Medzilaboriec. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Vláda aj Ministerstvo financií SR sú pripravené upraviť prerozdeľovací koeficient tak, aby z toho profitovali aj menšie obce. Závisí to však od dohody Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach to pre novinárov povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Je pravda, že je táto otázka na stole už dlhšie. Pán minister financií a podpredseda vlády (Peter Kažimír, Smer-SD, pozn. TASR) o nej hovorí častejšie, pretože malé obce sú znevýhodnené v koeficiente a na obyvateľa dostávajú inú sumu ako obce väčšie. A tu by možno bolo treba vyzvať kolegov zo Združenia miest a obcí Slovenska, aby boli solidárnejší a umožnili zmeniť koeficient financovania jednotlivých obcí tak, aby aj tieto malé obce dostali na obyvateľa o niečo viac peňazí," priblížil premiér.

Podľa jeho ďalších slov by to predstavovalo možno presun rádovo v miliónoch eur, ale pri obrovskom množstve peňazí by to pre veľké mestá a obce nemuselo znamenať skoro nič, alebo len veľmi malý úbytok. Malé obce by však podľa neho mali z toho veľký prínos. "Ale tu musí dôjsť k dohode na úrovni ZMOS-u," doplnil Pellegrini s tým, že potom sú na úpravu koeficientu pripravení.