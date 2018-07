TASR

Dnes o 18:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tréner Anglicka Southgate pred zápasom s Kolumbiou: Duel dekády

Kolumbijskí futbalisti pred štyrmi rokmi v Brazílii prenikli do štvrťfinále a minimálne rovnakú métu majú v merku aj v Rusku.

Na snímke tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate oslavuje víťazstvo 6:1 v zápase základnej G-skupiny MS vo futbale Anglicko - Panama v ruskom meste Nižnij Novgorod 24. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 3. júla (TASR) - Posledné osemfinále 21. MS bude v utorok od 20.00 SELČ na štadióne moskovského Spartaka záležitosťou futbalistov Kolumbie a Anglicka. Angličania od roku 1966, v ktorom získali ich jediný titul majstrov sveta, vyhrali na MS vo vyraďovacej fáze len päť duelov. "Los Cafeteros" pred štyrmi rokmi v Brazílii prenikli do štvrťfinále a minimálne rovnakú métu majú v merku aj v Rusku.

Anglicko naposledy uspelo vo vyraďovacej fáze MS v roku 2006. V Rusku v G-skupine zdolalo Tunisko 2:1 a Panamu 6:1 aj vďaka piatim gólom priebežne najlepšieho strelca šampionátu Harryho Kanea. Potom ale s ôsmimi náhradníkmi prehralo 0:1 v boji o prvé miesto v tabuľke s Belgickom, ktoré nasadilo deväť náhradníkov. Do "ľahšej" vetvy pavúka sa ale dostali Angličania, ich ofenzívny stredopoliar Dele Alli však poprel, že by to bol úmysel. "Tréner sa rozhodol pre tieto zmeny a my plne stojíme za ním. Výkon hráčov to neovplyvnilo," citovala ho agentúra DPA. "Toto sú majstrovstvá sveta. Ku každému zápasu musíme pristúpiť, ako keby sme hrali proti najlepšiemu mužstvu na svete. Kolumbia bude veľmi, veľmi silný protivník. Musíme byť pripravení na ich hráčov, nech už nastúpi ktokoľvek. Majú problém z Jamesom Rodriguezom, on je vždy veľká hrozba, ale aj ich ďalší hráči sú výborní," dodal.

"Vyraďovacia fáza bude pre nás najväčšia udalosť v tejto dekáde. Každý videl, na akej úrovni hráme. Je jedna z najväčších na turnaji, ale ešte sa musíme zlepšiť. Ukázali sme už znaky, že hráme atraktívny futbal. A ešte sme neskončili," uviedol tréner Anglicka Gareth Southgate, ktorý tiež rázne obhajoval absenciu kanoniera Kanea proti "červeným diablom": "Ak by som ho tam poslal na záverečných desať minút a niekto by ho zranil, to by len bola chyba."

Kolumbia vo vzájomných zápasoch Angličanov ešte nikdy nezdolala. Jej argentínsky tréner Jose Pekerman má starosti najmä s najlepším strelcom MS 2014 Jamesom Rodriguezom. Toho trápi zranenie lýtka zo zápasu so Senegalom, netrénoval a jeho štart je viac ako otázny. Juhoameričania vyhrali H-skupinu, hoci na úvod v oslabení podľahli Japonsku 1:2. Triumf 3:0 na Poľskom a 1:0 nad Senegalom ich ale katapultoval do osemfinále. "Na tomto turnaji rozhodujú detaily. James nám robí starosti, ale ak tam nebude, nastúpi iný hráč, ktorý bude možno rozhodujúci. Každý hráč v našom mužstve je pripravený hrať. Boli tu mužstvá, ktoré mali hviezdy svetovej extratriedy, ale vypadli. Je to kolektív, čo urobí ten rozdiel," povedal kolumbijský stredopoliar Carlos Sanchez a dodal: "Vieme, že Anglicko je favorit. Majú históriu, vynašli futbal a majú špičkových hráčov. Ale my máme na našej strane zbrane, ktorými im môžeme spôsobiť škody. Máme šance."

Zápas povedie hlavný rozhodca Mark Geiger z USA, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke. Jeho víťaz sa vo štvrťfinále stretne v sobotu 7. júla v Samare (16.00) proti úspešnejšiemu z dua Švédsko - Švajčiarsko.