TASR

Dnes o 18:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V okrese Medzilaborce by malo vzniknúť 377 pracovných miest

Vláda okrem neho na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní schválila aj regionálny príspevok vo výške 1.585.000 eur, v aktuálnom roku by z neho mali vyčerpať čiastku 317.000 eur.

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke v pozadí zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Richard Raši a podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Do roku 2022 by v rámci akčného plánu okresu Medzilaborce, ktorého hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti, malo vzniknúť 377 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do oblastí ekonomiky, vzdelávania a služieb.

Vláda okrem neho na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní schválila aj regionálny príspevok vo výške 1.585.000 eur, v aktuálnom roku by z neho mali vyčerpať čiastku 317.000 eur. Jeho čerpanie v ďalších rokoch bude stanovené na základe schválených ročných priorít. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022 vo výške minimálne 38,55 miliónov eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 16,87 milióna eur.

Okres Medzilaborce je z hľadiska počtu obyvateľov (12.119) najmenším v Prešovskom kraji. Miera evidovanej nezamestnanosti v ňom bola ku koncu vlaňajška na úrovni 12,83 %. Práve z toho dôvodu bol v minulom roku zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.