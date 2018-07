TASR

Dnes o 15:26 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na rakúskom zámku Schloss Hof bude špeciálny program pre Slovákov

Tí sa k nemu môžu dostať aj bratislavskou MHD či na bicykli, keď z Devínskej Novej Vsi prejdú cez Most slobody a ihneď prídu k východnej bráne areálu barokového zámku.

Na zámku Schloss Hof. — Foto: Mgr. Silvia Bodláková/TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Počas štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda bude vo štvrtok 5. júla na prihraničnom rakúskom zámku Schloss Hof špeciálny deň pre slovenských návštevníkov. Tí sa k nemu môžu dostať aj bratislavskou MHD či na bicykli, keď z Devínskej Novej Vsi prejdú cez Most slobody a ihneď prídu k východnej bráne areálu barokového zámku.

"Odtiaľ si návštevníci môžu vychutnať pôsobivý pohľad na honosný zámocký areál z koča, ktorý ich prevezie až ku vchodu do zámku. Milovníci histórie si nenechajú ujsť možnosť zúčastniť sa jeho prehliadky so slovenským lektorom, ktorý pozná majestátne zámocké priestory a poodhalí tajomstvá zámku. Prehliadková trasa zavedie do prepychových interiérov, kde možno obdivovať skvostný obytný apartmán princa Eugena Savojského, pozoruhodné komnaty Márie Terézie a barokovú kaplnku s veľkolepou freskovou výzdobou," informuje sprievodkyňa Annamária Dudášová.

Podľa nej okrem príjemného relaxu možno v areáli objavovať krásy minulosti a súčasnosti. Aj odbornými prehliadkami po barokových terasovitých záhradách s architektonickými skulptúrami a vodnými prvkami. Nebudú chýbať ukážky umeleckých remesiel v autentických dielňach.

Deti môžu zábavnou prehliadkou spoznať život na zámku, užiť si prezliekanie do atraktívnych dobových kostýmov. Tiež zajazdiť si na poníkoch, zblízka spoznať aj kŕmiť rôzne zvieratá či rozvíjať kreatívneho ducha počas tvorivých aktivít v Detskom a rodinnom svete v objekte Bäckenhof.

Pre všetkých návštevníkov je k dispozícii nová vzdelávaco-informatívna výstava o pestovaní a stravovaní Čo svet JE? – Zmysel a zmyselnosť, ktorú tiež možno absolvovať so slovenským sprievodcom. "S výhodnou kombinovanou vstupenkou možno navštíviť jej druhú časť v neďalekom zámku Niederweiden," dodala Dudášová.